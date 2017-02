Am Samstag steht bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz mit der Abfahrt der Herren wohl das aufregendste Event der Weltmeisterschaften auf dem Plan. Die besten Abfahrer auf der Welt kämpfen im Schweizer Nobelort auf einer der spektakulärsten Pisten des Ski-Circuits um Gold, Silber und Bronze (täglich im LIVETICKER).

Der Norweger Kjetil Jansrud hat im Super-G bereits die Silbermedaille gewonnen und gilt für das Rennen am Samstag als einer der Favoriten - ebenso wie der Schweizer Beat Feuz, der vor einigen Wochen bei der wohl berühmtesten Abfahrt der Welt in Kitzbühel klar in Führung liegend gestürzt war. Dementsprechend brennt der 29-Jährige bei der vom 06. bis 17. Februar stattfindendenden WM mit Sicherheit auf die goldene Medaille.

Die deutsche Fahne halten der Schwelmer Andreas Sander und der Traunsteiner Josef Ferstl hoch, die bei einem guten Lauf zumindest auf die Top10 schielen können.

SPORT1 hat alle weiteren wichtigen Informationen zur Ski-WM 2017 in St. Moritz:

+++ Der Zeitplan +++

Samstag, 11. Februar: Abfahrt der Männer (12 Uhr)

Sonntag, 12. Februar: Abfahrt der Frauen (12 Uhr)

Montag, 13. Februar: Super-Kombination der Männer (Abfahrt 10 Uhr, Slalom 13 Uhr)

Dienstag, 14. Februar: Teamwettbewerb (12 Uhr)

Donnerstag, 16. Februar: Riesenslalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Freitag, 17. Februar: Riesenslalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Slalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

- Die Medaillengewinner:

Kombination der Frauen: Gold: Wendy Holdener (Schweiz), Silber: Michelle Gisin (Schweiz) , Bronze: Michaela Kirchgasser (Österreich)

Super-G der Frauen: Gold: Nicole Schmidhofer (Österreich), Silber: Tina Weirather (Liechtenstein), Bronze: Laura Gut (Schweiz).

Super-G der Männer: Gold: Erik Guay (Kanada), Silber: Kjetil Jansrud (Norwegen), Bronze: Manuel Osborne-Paradis (Kanada)

- Die deutschen Starter

Frauen: Viktoria Rebensburg, Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner, Kira Weidle

Männer: Felix Neureuther, Stefan Luitz, Josf Ferstl, Andreas Sander, Linus Straßer, Dominik Stehle, Thomas Dreßen

- Die Weltmeister von 2015

Abfahrt: Tina Maze (Slowenien) und Patrick Küng (Schweiz)

Super-G: Anna Fenninger (Österreich) und Hannes Reichelt (Österreich)

Slalom: Mikaela Shiffrin (USA) und Jean-Baptiste Grange (Frankreich)

Riesenslalom: Anna Fenninger (Österreich) und Ted Ligety (USA)

Kombination: Tina Maze (Slowenien) und Marcel Hirscher (Österreich)

Teamwettbewerb: Österreich

- Die Alpine Ski-WM 2017 LIVE

LIVETICKER auf SPORT1.de

LIVE im TV bei ARD/ZDF und Eurosport

LIVESTREAM auf den Internet-Plattformen von ARD/ZDF und Eurosport