Felix Neureuther geht fest davon aus, beim WM-Riesenslalom am Freitag in St. Moritz am Start zu stehen. "Gott sei Dank hat es sich sehr positiv entwickelt", sagte der Partenkirchner, der sich im Team-Wettbewerb am Dienstag eine komplexe Muskelverhärtung zugezogen hatte, nach dem sogenannten Hangbefahren am Donnerstagvormittag.

"Es ist klar, dass ich noch nicht hier oben stehe und durchs Zielgelände hüpfen kann wie ein junger Gott", ergänzte der 32-Jährige, betonte aber: "Stand jetzt bin ich morgen definitiv am Start."

Lob für medizinische Abteilung

Nach dem Hangbefahren, bei dem sich die Läufer erstmals mit dem Gelände vertraut machen können, ging es für Neureuther zurück ins Hotel "Cresta Palace" in Celerina. "Es liegt schon noch viel Arbeit vor uns", sagte er, betonte aber zugleich, dass die medizinische Abteilung bereits einen "Wahnsinnsjob" gemacht habe: "Vor zwei Tagen war mein Gedanke eigentlich nur, ob ich im Slalom am Start stehen kann, aber jetzt hat es sich wirklich sehr, sehr positiv entwickelt."

Sein österreichischer Rivale Marcel Hirscher sang unterdessen ein Loblied auf Neureuther. "Skifahren kann Felix, besser als die meisten anderen. Von der Routine, von der Smartheit, wie er das praktiziert und umsetzen kann, ist der Felix einfach wirklich genial", sagte der fünfmalige Gesamtweltcupsieger. Was ihm persönlich immer leid tue, ergänzte Hirscher, seien Neureuthers Probleme mit dem Rücken. "Jeder von uns kann nachempfinden, was ein Hexenschuss bedeutet. Und wenn man dann Maximalleistung bringen sollte am Freitag, das ist halt dann schon immer der limitierende Faktor."

Bei seinen Bemühungen um ein rechtzeitiges Comeback für den Riesenslalom war Neureuther zwischenzeitlich auf ein unerwartetes Hindernis gestoßen. Als er am Mittwoch erste, vorsichtige Fahrten absolvieren wollte, um seinen lädierten Rücken einem ersten Belastungstest zu unterziehen, wurde ihm der Zutritt zum Lift verweigert. Neureuther hatte seine Akkreditierung im Hotel vergessen - ohne diesen Ausweis wollte ihn das Liftpersonal nicht einsteigen lassen. Weil er kein Geld dabei hatte, musste der Servicemann die 79 Schweizer Franken für den Tagesskipass auslegen.