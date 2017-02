Viktoria Rebensburg hofft auf ein Deja-vu. Rückblende: Ski-WM 2015 in Vail und Beaver Creek, Rebensburg fährt im Super-G als Fünfte knapp an einer Medaille vorbei und enttäuscht als Abfahrtszehnte. Im Teamwettbewerb scheitert sie mit ihren Kollegen in Runde eins. Es bleibt noch eine Chance, im Riesenslalom. Rebensburg nutzt sie und holt Silber, ihre erste Medaille bei einer WM. Jetzt, zwei Jahre danach, könnte, nein muss es genauso laufen.

Auch in St. Moritz hatte Rebensburg vier Möglichkeiten auf eine WM-Plakette. Doch nach Rang vier im Super-G enttäuschte sie als Abfahrtselfte, und im Team Event kam das Aus erneut im Achtelfinale. Es bleibt noch eine Chance, am Donnerstag (9.45/13.00 Uhr im LIVETICKER) im Riesenslalom. "Die Vorfreude ist definitiv da", sagte Rebensburg.

Die 27-Jährige lächelt, aber dieses Lächeln wirkt gequält. Den vierten Rang zum Auftakt kann sie trotz eines Fahrfehlers noch unter Pech verbuchen, aber die Abfahrt schockt sie, Rebensburg spricht von einem "Rätsel". Sie grübelt, stellt alles in Frage. Ihre Unsicherheit versucht sie, mit Humor zu überspielen. "Ich habe schon überlegt heimzufahren, weil die Motivation gar nicht mehr da ist", sagt sie.

Rebensburg glaubt, dass sie die Wende trotz allem schaffen kann - gerade im Riesenslalom, ihrer früheren Spezialdisziplin. Doch die Ergebnisse in diesem Winter machen nicht nur Mut: 19, 23, 7, 3, 5, 10. "Die sechs Richtigen wären sechsmal die eins gewesen", sagt sie, "aber das hat sich so nicht ergeben". Zuletzt, beim zehnten Rang am Kronplatz, habe sie aber wieder das Fahr-Gefühl gehabt, "nach dem ich mich in den letzten Wochen gesehnt habe". Jetzt, sagt Rebensburg, "fühle ich mich im Riesenslalom wieder wohl".

Die Konkurrenz ist jedoch stärker als in den Speed-Disziplinen. Da ist Tessa Worley, französische Team-Weltmeisterin und in diesem Winter dreimal Erste sowie dreimal Zweite im Riesenslalom. Da sind die starken Italienerinnen, die mit vier Fahrerinnen auf sieben "Stockerl"-Fahrten kommen. Und da ist die Slalom-Dominatorin Mikaela Shiffrin (USA), Gewinnerin der beiden "Riesen" in Semmering. Sie rechne sich "Gold-Chancen aus", sagt sie, auch im Riesenslalom.

SPORT1 hat alle weiteren wichtigen Informationen zur Ski-WM 2017 in St. Moritz:

+++ Der Zeitplan +++

Donnerstag, 16. Februar: Riesenslalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Freitag, 17. Februar: Riesenslalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Slalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Slalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

- Die Medaillengewinner:

Abfahrt der Herren: Gold: Beat Feuz (Schweiz), Silber: Erik Guay (Kanada), Bronze: Max Franz (Österreich)

Abfahrt der Frauen: Gold: Ilka Stuhec (Slowenien), Silber: Stephanie Venier (Österreich), Bronze: Lindsey Vonn (USA)

Kombination der Frauen: Gold: Wendy Holdener (Schweiz), Silber: Michelle Gisin (Schweiz) , Bronze: Michaela Kirchgasser (Österreich)

Kombination der Männer: Gold: Luca Aerni (Schweiz), Silber: Marcel Hirscher (Österreich), Bronze: Mauro Caviezel (Schweiz)

Super-G der Frauen: Gold: Nicole Schmidhofer (Österreich), Silber: Tina Weirather (Liechtenstein), Bronze: Laura Gut (Schweiz).

Super-G der Männer: Gold: Erik Guay (Kanada), Silber: Kjetil Jansrud (Norwegen), Bronze: Manuel Osborne-Paradis (Kanada)

Teamwettbewerb: Gold: Frankreich, Silber: Slowakei, Bronze: Schweden

- Die deutschen Starter

Frauen: Viktoria Rebensburg, Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner, Kira Weidle, Maren Wiesler, Jessica Hilzinger

Männer: Felix Neureuther, Stefan Luitz, Josf Ferstl, Andreas Sander, Linus Straßer, Dominik Stehle, Thomas Dreßen

- Die Weltmeister von 2015

Abfahrt: Tina Maze (Slowenien) und Patrick Küng (Schweiz)

Super-G: Anna Fenninger (Österreich) und Hannes Reichelt (Österreich)

Slalom: Mikaela Shiffrin (USA) und Jean-Baptiste Grange (Frankreich)

Riesenslalom: Anna Fenninger (Österreich) und Ted Ligety (USA)

Kombination: Tina Maze (Slowenien) und Marcel Hirscher (Österreich)

Teamwettbewerb: Österreich

- Die Alpine Ski-WM 2017 LIVE

LIVETICKER auf SPORT1.de

LIVE im TV bei ARD/ZDF und Eurosport

LIVESTREAM auf den Internet-Plattformen von ARD/ZDF und Eurosport