Bisher läuft die Ski-Alpin-WM in St. Moritz aus deutscher Sicht nicht nach Plan.

Nachdem Viktoria Rebensburg bei ihren Medaillen-Chancen mehrfach patzte, ist das Ziel von dreimal Edelmetall in weite Ferne gerückt.

Und auch bei den Herren bleibt der Erfolg bisher aus. Am Dienstag flog das DSV-Team bereits in der ersten Runde gegen die Slowakei raus. Bitter: Felix Neureuther zog sich dabei eine komplexe Muskelverhärtung zu.

Kurzzeitig stand der Einsatz des besten deutschen Athleten für den Riesenslalom am Freitag auf der Kippe. Trotz Schmerzen im Rücken gab Neureuther am Donnerstag aber bekannt, am Freitag (ab 9.45 Uhr im LIVETICKER) an den Start gehen zu wollen.

"Es ist klar, dass ich noch nicht hier oben stehe und durchs Zielgelände hüpfen kann wie ein junger Gott", erklärte der 32-Jährige, betonte aber: "Stand jetzt bin ich Freitag definitiv am Start."

Ob dieser Leistungsstand gegen die starke Konkurenz ausreicht, bleibt abzuwarten.

Klarer Favorit auf Edelmetall ist der Österreicher Marcel Hirscher, der den Gesamtweltcup im Riesenslalom anführt. Jedoch zeigte auch er im Teamrennen am Dienstag - immer noch von einer Erkältung geschwächt - eine eher schwache Leistung und reihte sich auf Rang fünf ein.

Auch der Franzose Alexis Pinturault will nach Medaillen greifen. Im Gesamtweltcup liegt der 25-Jährige auf Rang zwei hinter Hirscher. Dass Neureuther unter seinen Konkurrenten dennoch gefürchtet ist, bestätigt ein Loblied von Favorit Hirscher an den Deutschen.

"Skifahren kann Felix, besser als die meisten anderen. Von der Routine, von der Smartheit, wie er das praktiziert und umsetzen kann, ist der Felix wirklich genial."

SPORT1 hat alle weiteren wichtigen Informationen zur Ski-WM 2017 in St. Moritz:

+++ Der Zeitplan +++

Freitag, 17. Februar: Riesenslalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Slalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Slalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

- Die Medaillengewinner:

Abfahrt der Herren: Gold: Beat Feuz (Schweiz), Silber: Erik Guay (Kanada), Bronze: Max Franz (Österreich)

Abfahrt der Frauen: Gold: Ilka Stuhec (Slowenien), Silber: Stephanie Venier (Österreich), Bronze: Lindsey Vonn (USA)

Kombination der Frauen: Gold: Wendy Holdener (Schweiz), Silber: Michelle Gisin (Schweiz) , Bronze: Michaela Kirchgasser (Österreich)

Kombination der Männer: Gold: Luca Aerni (Schweiz), Silber: Marcel Hirscher (Österreich), Bronze: Mauro Caviezel (Schweiz)

Super-G der Frauen: Gold: Nicole Schmidhofer (Österreich), Silber: Tina Weirather (Liechtenstein), Bronze: Lara Gut (Schweiz)

Super-G der Männer: Gold: Erik Guay (Kanada), Silber: Kjetil Jansrud (Norwegen), Bronze: Manuel Osborne-Paradis (Kanada)

Teamwettbewerb: Gold: Frankreich, Silber: Slowakei, Bronze: Schweden

- Die deutschen Starter

Frauen: Viktoria Rebensburg, Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner, Kira Weidle, Maren Wiesler, Jessica Hilzinger

Männer: Felix Neureuther, Stefan Luitz, Josf Ferstl, Andreas Sander, Linus Straßer, Dominik Stehle, Thomas Dreßen

- Die Weltmeister von 2015

Abfahrt: Tina Maze (Slowenien) und Patrick Küng (Schweiz)

Super-G: Anna Fenninger (Österreich) und Hannes Reichelt (Österreich)

Slalom: Mikaela Shiffrin (USA) und Jean-Baptiste Grange (Frankreich)

Riesenslalom: Anna Fenninger (Österreich) und Ted Ligety (USA)

Kombination: Tina Maze (Slowenien) und Marcel Hirscher (Österreich)

Teamwettbewerb: Österreich

- Die Alpine Ski-WM 2017 LIVE

LIVETICKER auf SPORT1.de

LIVE im TV bei ARD/ZDF und Eurosport

LIVESTREAM auf den Internet-Plattformen von ARD/ZDF und Eurosport