Am Montag wird bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz der derzeit beste Allrounder im Ski-Circuit gesucht. In der Super-Kombination der Männer müssen die Athleten beweisen, dass sie sowohl das Tempo einer WM-Abfahrt mitgehen können als auch die Finesse und Technik besitzen, um sich im Slalom zwischen den engen Torstangen hindurch zu schlängeln.

Bereits um 10 Uhr in der Früh (im LIVETICKER) gilt es für die Herren, sich in der Abfahrt eine gute Ausgangsposition für den Slalom (ab 13 Uhr im LIVETICKER) zu schaffen, in welchem dann über Gold, Silber und Bronze entschieden wird.

Bei der letzten Weltmeisterschaft im Jahr 2015 konnte Marcel Hirscher die goldene Medaille einheimsen. Der Österreicher ist auch in diesem Jahr wieder einer der großen Favoriten auf den Titel, ist allerdings durch eine Erkältung noch etwas geschwächt.

Das könnte der Franzose Alexis Pinturault für sich nutzen, der derzeit auch den Weltcup in dieser Disziplin nach zwei gefahrenen Rennen anführt. Die Schweizer Niels Hintermann und Justin Murisier wollen vor heimischen Publikum für eine Überraschung und für die nächste Gold-Medaille des Gastgeberlands sorgen.

Deutsche Athleten haben dagegen am Montag sehr geringe Chancen auf eine Medaille.

SPORT1 hat alle weiteren wichtigen Informationen zur Ski-WM 2017 in St. Moritz:

+++ Der Zeitplan +++

Montag, 13. Februar: Super-Kombination der Männer (Abfahrt 10 Uhr, Slalom 13 Uhr)

Dienstag, 14. Februar: Teamwettbewerb (12 Uhr)

Donnerstag, 16. Februar: Riesenslalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Freitag, 17. Februar: Riesenslalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Slalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Slalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

- Die Medaillengewinner:

Abfahrt der Herren: Gold: Beat Feuz (Schweiz), Silber: Erik Guay (Kanada), Bronze: Max Franz (Österreich)

Abfahrt der Frauen: Gold: Ilka Stuhec (Slowenien), Silber: Stephanie Venier (Österreich), Bronze: Lindsey Vonn (USA)

Kombination der Frauen: Gold: Wendy Holdener (Schweiz), Silber: Michelle Gisin (Schweiz) , Bronze: Michaela Kirchgasser (Österreich)

Super-G der Frauen: Gold: Nicole Schmidhofer (Österreich), Silber: Tina Weirather (Liechtenstein), Bronze: Laura Gut (Schweiz).

Super-G der Männer: Gold: Erik Guay (Kanada), Silber: Kjetil Jansrud (Norwegen), Bronze: Manuel Osborne-Paradis (Kanada)

- Die deutschen Starter

Frauen: Viktoria Rebensburg, Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner, Kira Weidle, Maren Wiesler, Jessica Hilzinger

Männer: Felix Neureuther, Stefan Luitz, Josf Ferstl, Andreas Sander, Linus Straßer, Dominik Stehle, Thomas Dreßen

- Die Weltmeister von 2015

Abfahrt: Tina Maze (Slowenien) und Patrick Küng (Schweiz) Super-G: Anna Fenninger (Österreich) und Hannes Reichelt (Österreich) Slalom: Mikaela Shiffrin (USA) und Jean-Baptiste Grange (Frankreich) Riesenslalom: Anna Fenninger (Österreich) und Ted Ligety (USA) Kombination: Tina Maze (Slowenien) und Marcel Hirscher (Österreich) Teamwettbewerb: Österreich

- Die Alpine Ski-WM 2017 LIVE

LIVETICKER auf SPORT1.de

LIVE im TV bei ARD/ZDF und Eurosport

LIVESTREAM auf den Internet-Plattformen von ARD/ZDF und Eurosport