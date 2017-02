Am Dienstag steht bei der Ski-WM 2017 in St. Moritz der Teamwettbewerb auf dem Plan - eine der neueren Disziplinen im Ski-Circuit.

Die besten 16 Mannschaften des Nationencups sind für das Rennen ab 12 Uhr (im LIVETICKER) qualifiziert, darunter auch die deutsche Mannschaft um die Ski-Asse Felix Neureuther, Viktoria Rebensburg und Co. Diese treffen in der ersten Runde auf die Slowakei.

Gefahren wird in einem spektakulären Parallel-Slalom, bei dem sich die Skiläufer zusammen auf zwei identischen Pisten die Strecke hinab stürzen.

Olympisch ist die Disziplin zwar noch nicht, ab 2018 wird im Team-Wettbewerb allerdings auch bei Olympia um die Medaillen gefahren. Erster Gegner des deutschen Teams ist die Slowakei. Die Paarungen wurden vom Internationalen Skiverband anhand der Nationenwertung am Montagabend ermittelt.

Der Modus des Teamwettbewerbs

Es treten immer zwei Nationen im K.O.-Modus gegeneinander an. In vier Duellen, in denen sich jeweils zwei Frauen oder zwei Männer gegenüber stehen, kämpfen die Fahrer um Punkte. Ein gewonnenes Duell gibt einen Punkt, sind beide Läufer zeitgleich, gibt es für beide Teams einen Punkt.

Steht es am Ende der vier Duelle unentschieden, wird die Zeit des schnellsten Mannes und der schnellsten Frau zusammen gerechnet und verglichen - das schnellere Team zieht in die nächste Runde ein.

Die deutsche Mannschaft darf sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille machen, wobei auch die Österreicher, Schweizer und Franzosen zu den Favoriten zählen. Titelverteidiger ist das österreichische Team.

+++ Der Zeitplan +++

Dienstag, 14. Februar: Teamwettbewerb (12 Uhr)

Donnerstag, 16. Februar: Riesenslalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Freitag, 17. Februar: Riesenslalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Samstag, 18. Februar: Slalom der Frauen (9.45 Uhr und 13 Uhr)

Sonntag, 19. Februar: Slalom der Männer (9.45 Uhr und 13 Uhr)

- Die Medaillengewinner:

Abfahrt der Herren: Gold: Beat Feuz (Schweiz), Silber: Erik Guay (Kanada), Bronze: Max Franz (Österreich)

Abfahrt der Frauen: Gold: Ilka Stuhec (Slowenien), Silber: Stephanie Venier (Österreich), Bronze: Lindsey Vonn (USA)

Kombination der Frauen: Gold: Wendy Holdener (Schweiz), Silber: Michelle Gisin (Schweiz) , Bronze: Michaela Kirchgasser (Österreich)

Kombination der Männer: Gold: Luca Aerni (Schweiz), Silber: Marcel Hirscher (Österreich), Bronze: Mauro Caviezel (Schweiz)

Super-G der Frauen: Gold: Nicole Schmidhofer (Österreich), Silber: Tina Weirather (Liechtenstein), Bronze: Lara Gut (Schweiz).

Super-G der Männer: Gold: Erik Guay (Kanada), Silber: Kjetil Jansrud (Norwegen), Bronze: Manuel Osborne-Paradis (Kanada)

Die deutschen Starter

Frauen: Viktoria Rebensburg, Lena Dürr, Christina Geiger, Marina Wallner, Kira Weidle, Maren Wiesler, Jessica Hilzinger

Männer: Felix Neureuther, Stefan Luitz, Josf Ferstl, Andreas Sander, Linus Straßer, Dominik Stehle, Thomas Dreßen

- Die Weltmeister von 2015

Abfahrt: Tina Maze (Slowenien) und Patrick Küng (Schweiz) Super-G: Anna Fenninger (Österreich) und Hannes Reichelt (Österreich) Slalom: Mikaela Shiffrin (USA) und Jean-Baptiste Grange (Frankreich) Riesenslalom: Anna Fenninger (Österreich) und Ted Ligety (USA) Kombination: Tina Maze (Slowenien) und Marcel Hirscher (Österreich) Teamwettbewerb: Österreich

- Die Alpine Ski-WM 2017 LIVE

LIVETICKER auf SPORT1.de

LIVE im TV bei ARD/ZDF und Eurosport

LIVESTREAM auf den Internet-Plattformen von ARD/ZDF und Eurosport