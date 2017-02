Alpindirektor Wolfgang Maier vom Deutschen Skiverband (DSV) hat nach mehreren verhängnisvollen Stürzen bei der Ski-WM in St. Moritz Reformen angeregt.

Eine Möglichkeit sei, "dass die FIS-Punkte, die den Zugang erlauben, in der Saison der Weltmeisterschaft gefahren werden müssen". Eine andere, dass diese Punkte für die Weltrangliste mindestens im Europacup, der 2. Ski-Liga, geholt werden müssten, sagte er.

Eine entsprechende "Verschärfung des Reglements" würde zusätzlichen Aufwand bedeuten und für die kleinen Nationen "eine zusätzliche Fußfessel", meinte Maier. Damit würde der Zugang für sogenannte "Exoten" zur WM oder zu Olympischen Spielen erschwert.

Allerdings, betonte Maier, ist das wohl nicht im Sinne des Internationalen Skiverbandes (FIS). "Es würde den sogenannten elitären Klub noch elitärer machen", sagte er, die FIS wolle aber gerne 80 Nationen an den Start bringen.

Bei der WM, kritisierte Maier, "treten immer Nationen an, die überhaupt keine Erfahrung im Abfahrtssport haben. Die haben zwar die 80 FIS-Punkte, aber diese 80 Punkte gelten über ein Jahr."

Ein Athlet könne sich im Frühjahr auf einer weniger anspruchsvollen Strecke qualifizieren und dann bei der WM starten, obwohl er den Herausforderungen dort nicht gewachsen ist.

Maier rät den Exoten: "Lasst es einfach! Du siehst ja auch in Kitzbühel keinen Kasachen rumfahren und keinen aus Monaco. Aber ich kann sie ja verstehen..." Die Renndirektoren der FIS seien machtlos gegen die Stürze, Kritik an ihnen nicht fair. Die Strecken in St. Moritz sieht Maier nicht über dem Limit. "Es ist nicht zu gefährlich", sagte er.