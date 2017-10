Die beste Abfahrerin der vergangenen Saison wird aller Voraussicht nach bei den Olympischen Spielen im südkoreanischen Pyeongchang (ab 9. Februar) fehlen.

Die Slowenin Ilka Stuhec erlitt am Sonntag im Slalomtraining in Pitztal/Österreich einen Kreuzbandriss im linken Knie, das gab die 26-Jährige via Facebook bekannt. Am Mittwoch wird Stuhec operiert.

Im vergangenen Weltcupwinter hatte sie die Abfahrtswertung für sich entschieden und insgesamt sieben Saisonsiege gefeiert. Bei der WM in St. Moritz gewann Stuhec Gold in der Abfahrt.