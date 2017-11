SKi Alpin: Kjetil Jansrud gewinnt Super-G in Lake Louise

vergrößernverkleinern Kjetil Jansrud startet mit einem Super-G-Sieg in den Olympiawinter © Getty Images

Der erste Super-G der Saison geht an den Norweger Kjetil Jansrud. Josef Ferstl fährt in Lake Louise in die Top 10 und erfüllt somit die halbe Olympianorm.