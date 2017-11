Ski alpin: Slalom in Levi mit Mikaela Shiffrin und Lena Dürr

vergrößernverkleinern Mikaela Shiffrin führt nach dem ersten Durchgang © Getty Images

Mikaela Shiffrin präsentiert sich beim Auftakt-Slalom in Levi in Durchgang eins in starker Frühform. Zwei deutsche Läuferinnen liegen auf Olympia-Kurs.