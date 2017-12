Anzeige

Alpine Kombination, Bormio: Thomas Dreßen auf Rang fünf, Pinturault siegt Dreßen überzeugt in Kombination / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Thomas Dreßen hat seine gute Form auch im letzten Rennen des Jahres bestätigt © Getty Images

Thomas Dreßen zeigt in der Alpinen Kombination in Bormio, dass er gut drauf ist. Dem Deutschen fehlen am Ende 0,83 Sekunden auf Platz eins.