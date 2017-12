Ski-Rennläufer Felix Neureuther muss seinen Traum von einem Start bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang aufgeben.Der 33-Jährige wurde am Freitag vom Kniespezialisten Christian Fink in Innsbruck operiert.

Neureuther hatte am 25. November einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten und zunächst auf eine Operation verzichtet, um sich die Möglichkeit eines Starts in Südkorea offenzuhalten.

Bildergalerie Die Karriere von Felix Neureuther 45 Bilder

Mehr in Kürze...