Trotz ihrer Entwarnung nach dem Slalomrennen beim Super-G am Samstag in St. Moritz wird Ski-Rennläuferin Lindsey Vonn am Sonntag bei der Kombination nicht an den Start gehen.

"Ich bin extrem enttäuscht, aber mein großes Ziel sind die Olympischen Spiele. Deswegen werde ich heute bei der Kombination nicht an den Start gehen", twitterte die Amerikanerin.

Beim Rennen am Samstag hatte sich Vonn zwar chancenlos über die Ziellinie gekämpft, war aber dort zusammengesackt und minutenlang liegen geblieben.

Vonn wurde von den Rennärzten im Anschluss wegen einer vermuteten Rückenverletzung behandelt und humpelte erst eine Stunde später zu einem wartenden Auto.

Am Abend gab sie per Twitter leichte Entwarnung. "Es sieht so aus, dass ich mir eine Disfunktion der Wirbelsäule zugezogen habe. ich habe den ganzen Tag ausgeruht und am Abend viele Behandlungen bekommen. Wir werden sehen, wie ich mich morgen fühlen und ob ich fahren werde", schrieb Vonn.

Nun folgte jedoch die Absage.