Die Italienerin Federica Brignone hat den Weltcup-Super-G im österreichischen Bad Kleinkirchheim gewonnen. In Abwesenheit der erkrankten Viktoria Rebensburg setzte sich die 27-Jährige bei ihrem siebten Weltcup-Sieg vor der Schweizerin Lara Gut (0,18 Sekunden zurück) durch.

Dritte wurde Cornelia Hütter (Österreich/0,46 Sekunden). Michaela Wenig schied aus. Kira Weidle wurde nach einem Sturz der vor ihr fahrenden Ungarin Edit Miklos abgewunken und entschied sich gegen einen erneuten Start.

Nach in den vergangenen Tagen wetterbedingt großen Problemen bei der Präparierung präsentierte sich die Piste "Kärnten - Franz Klammer" in ordentlicher Verfassung. Dennoch musste das Rennen immer wieder zu Ausbesserungsarbeiten unterbrochen werden.

Superstar Lindsey Vonn, die in ihrer Funktion als Athletensprecherin Kritik an den Organisatoren geübt hatte, nannte die Fahrt "nicht gefährlich. Es war ein Rodeoritt, aber es hat Spaß gemacht." Die Amerikanerin kam nach verhaltener Fahrt nicht unter die besten Acht (+1,43).

Wie Rebensburg, die ihr Comeback in der kommenden Woche in Cortina d'Ampezzo (Italien) plant, hatte auch Mikaela Shiffrin auf die Station Bad Kleinkirchheim verzichtet. Die Amerikanerin will sich konzentriert auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) vorbereiten.

"Ich wusste, dass ich halbwegs gut unterwegs war, aber hätte nicht gedacht, dass es für ganz vorne reicht", sagte Brignone. Vonn meinte: "Ich war ein bisschen zu vorsichtig, habe die Bremse zu sehr angezogen."

Gut, die am viertletzten Tor einen Stock verlor, lobte die Pistenarbeiter: "Sie haben ein kleines Wunder vollbracht, gestern war es noch eine Katastrophe."