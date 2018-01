Ski Alpin: Mikaela Shiffrin gewinnt Slalom in Zagreb

Anzeige

Ski Alpin: Mikaela Shiffrin gewinnt Slalom in Zagreb Shiffrin fährt zum 38. Weltcupsieg / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Mikaela Shiffrin zog in der ewigen Bestenliste mit Marlies Schild gleich © Getty Images

Mikaela Shiffrin dominiert auch in Zagreb und zieht in der ewigen Bestenliste an einer Österreicherin vorbei. Die Deutschen verpassen die Top 10.