Durchatmen bei den Organisatoren des Ski-Weltcups in Adelboden/Schweiz: Die Weltcuprennen sollen wie geplant am Samstag und Sonntag stattfinden (ab 10.30 Uhr im LIVETICKER). Das teilte der Ski-Weltverband FIS am Freitagvormittag mit.

Heftige Regenfälle hatten am Donnerstag zu Erdrutschen geführt und die Zufahrtsstraße zum Wintersportort im Berner Oberland unpassierbar gemacht. Laut der Organisatoren soll diese Straße bis Samstagfrüh durch provisorische Maßnahmen wieder befahrbar gemacht werden. Die am Weltcup teilnehmenden Mannschaften sowie Offizielle können über eine alternative Route bereits am Freitag zum Wettkampfort gelangen.