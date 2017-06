Skilangläufer Tim Tscharnke beendet mit sofortiger Wirkung seine Karriere. Das bestätigte der Olympiazweite von 2010 im Teamsprint am Donnerstag. "Ich erachte es für mich als unmöglich, noch einmal in der Weltspitze Fuß fassen zu können", teilte der zuletzt von vielen Verletzungen geplagte 27-Jährige auf seiner Facebook-Seite mit.

Tscharnke hatte ursprünglich geplant, seine Laufbahn erst nach Olympia 2018 zu beenden. "Der Versuch, auf der allerletzten 'Rille' noch ein Ticket als Olympia-Tourist zu lösen und dort ohne jede Chance auf vordere Platzierungen einfach mitzulaufen... nein, das kommt für mich nicht in Frage. Es wäre nicht gerechtfertigt, noch ein weiteres Jahr auf meine Familie zu verzichten und den Körper eventuell noch weiter zu schädigen", so Tscharnke.

Tscharnke war zuletzt immer wieder auch von Krankheiten zurückgeworfen worden, auch die WM in Lahti im Februar hatte er verpasst. Im Januar 2015 hatte er bei der Tour de Ski für den bislang letzten deutschen Weltcup-Sieg im Skilanglauf gesorgt. "Ich blicke auf eine gute Zeit zurück. Eine Zeit, in der es mir möglich war, einige tolle Erfolge zu erzielen, auf die ich stolz bin", so Tscharnke weiter.