Solider Auftakt vor großer Kulisse: Die deutschen Skispringer um Hoffnungsträger Markus Eisenbichler und Weltmeister Severin Freund haben sich in der Qualifikation zum Auftaktspringen der 65. Vierschanzentournee in Oberstdorf keine Blöße gegeben und mit neun Startern den Wettkampf am Freitag (16.45 Uhr im LIVETICKER ) erreicht.

"Von mir aus kann es losgehen", sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Vor 14.200 Fans am Schattenberg, die für einen Qualifikationsrekord sorgten, schürten die DSV-Adler aber nicht unbedingt Hoffnungen auf den nächsten Heimsieg: Eisenbichler hatte als Sechster respektablen Rückstand auf Tagessieger Daniel Andre Tande aus Norwegen.

Freund hofft auf Steigerung

Freund, der im Vorjahr in Oberstdorf einen rauschenden Triumph gefeiert hatte, kam gar nur auf Platz 20 - Eisenbichler und Freund waren allerdings bereits über den Gesamtweltcup für den Wettkampf gesetzt.

"Ich genieße das extrem hier bei so vielen deutschen Fans, das ist geil. Mit meinem Sprung bin ich nicht ganz zufrieden", sagte Eisenbichler, der zwar auf starke 137,0 m flog, bei der Landung aber Schwächen zeigte und mit 146,1 Punkten eine bessere Platzierung verspielte. Gleich hinter Eisenbichler landete Stephan Leyhe mit 132,5 m (145,9 Punkte) auf Platz sieben.

Freund, nach seiner Hüft-OP längst nicht wieder der Alte, setzte bereits bei 126,5 m (136,1 Punkte) auf. "Ich habe es schon ein paar Mal geschafft, dass ich es bis zum Wettkampf hingebogen habe. Das werde ich morgen wieder versuchen", sagte der 28-Jährige.

In der ersten K.o.-Runde am Freitag trifft Freund auf den Oberstdorfer Karl Geiger, auch auf Eisenbichler wartet in Youngster Constantin Schmid ein deutscher Gegner.

Tande springt am weitesten

Sieger Tande sprang die Tagesbestweite von 139,0 m und lag mit 157,5 Punkten vor Polens Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch (154,1) und Ex-Tourneesieger Stefan Kraft aus Österreich (151,1).

Topfavorit Domen Prevc (Slowenien) kam mit 134,0 m (145,5 Punkten) nur auf Platz acht, Bruder und Titelverteidiger Peter wurde Neunter (144,8), Cene als 20. (135,7) komplettiert das Prevc-Trio im Auftaktspringen.

Olympiasieger Wank übersteht Quali

Souverän meisterten Andreas Wellinger (141,7 Punkte) als 13. und Richard Freitag (140,5) als 14. die Qualifikation vor Mannschafts-Olympiasieger Andreas Wank auf Platz 24 (134,4), der zuletzt aus dem Weltcup-Team gerutscht war und nur über das Extra-Kontingent der nationalen Gruppe in Oberstdorf und Garmisch starten darf.

Bildergalerie Deutschlands Kader für die Vierschanzentournee 13 Bilder

Karl Geiger wurde 32. (127,3). Aus der nationalen Gruppe erreichten zudem Pius Paschke als 39. (123,5) und der erst 17 Jahre alte Constantin Schmid als 45. (118,7) den Wettkampf am Freitag.

Sang- und klanglos ausgeschieden ist hingegen Team-Olympiasieger Marinus Kraus (Oberaudorf). Der 25-Jährige, der bei der Vorjahres-Tournee nach Garmisch aus dem Weltcup-Team gerutscht war und seitdem teils ganz schwache Leistungen im zweitklassigen Continental-Cup zeigt, präsentierte sich auch in Oberstdorf desolat und schied als 65. (92,2 Punkte) aus. Ebenfalls am Freitag nicht mehr dabei sind Johannes Schubert (19.) als 56. (110,4) und Felix Hoffmann (Goldlauter) als 66. (90,8).

Die K.o.-Duelle der Deutschen und der Favoriten im Überblick:

Markus Eisenbichler (Siegsdorf/6.) - Constantin Schmidt (Oberaudorf/45.)

Stephan Leyhe (Willingen/7.) - Ryu Kobayashi (Japan/44.)

Andreas Wellinger (Ruhpolding/13.) - Vojtech Stursa (Tschechien/38.)

Richard Freitag (Aue/14.) - Noriaki Kasai (Japan/37.)

Severin Freund (Rastbüchl/19.) - Karl Geiger (Oberstdorf/32.)

Andreas Wank (Hinterzarten/24.) - Roman Koudelka (Tschechien/27.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/39.) - Jakub Janda (Tschechien/12.)

ferner u.a.:

Daniel Andre Tande (Norwegen/1.) - Ronan Lamy Chappuis (Frankreich/50.)

Kamil Stoch (Polen/2.) - Anders Fannemel (Norwegen/49.)

Stefan Kraft (Österreich/3.) - Wladimir Sograwski (Bulgarien/48.)

Domen Prevc (Slowenien/8.) - Taku Takeuchi (Japan/43.)

Peter Prevc (Slowenien/10.) - Tom Hilde (Norwegen/41.)