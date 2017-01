Die Skispringer Andreas Wellinger und Richard Freitag stehen an der Spitze des deutschen Aufgebots für den Heimweltcup am Wochenende in Willingen.

Das Duo hatte am vergangenen Sonntag im polnischen Zakopane mit den Plätzen zwei und drei für das erste deutsche Doppel-Podest seit mehr als vier Jahren gesorgt. In Hessen werden ab Freitag insgesamt 40.000 Zuschauer an der Mühlenkopfschanze erwartet.

Bundestrainer Werner Schuster nominierte zudem Lokalmatador Stephan Leyhe, Markus Eisenbichler und Karl Geiger, außerdem kehrt Team-Olympiasieger Andreas Wank zurück.

Weltmeister Severin Freund hatte sein für Willingen geplantes Comeback wegen eines im Training erlittenen Kreuzbandrisses absagen müssen.

"Insbesondere Andreas Wellinger und Richard Freitag haben mit ihren Podestplätzen viel Selbstvertrauen getankt. Ein richtig gutes Ergebnis hat auch wieder Markus Eisenbichler eingefahren. Zudem haben Karl Geiger und Stephan Leyhe tolle Einzelsprünge gezeigt, und Andreas Wank stößt mit der Empfehlung eines Sieges im Continentalcup zur Weltcupmannschaft", sagte Schuster.

In Willingen steht am Samstag ein Teamwettkampf (16.05 Uhr) sowie am Sonntag ein Einzel (15.05 Uhr/beides im LIVETICKER) auf dem Programm. Bereits am Freitag (18 Uhr) findet die Qualifikation statt.