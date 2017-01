Alle sechs deutsche Starter haben die Qualifikation zum dritten Springen der Vierschanzentournee in Innsbruck überstanden.

Angeführt von Markus Eisenbichler, der Sechster wurde, geht das DSV-Sextett am Mittwoch im ersten Wertungsdurchgang am Bergisel an den Start.

Severin Freund enttäuschte mit Platz 47 und muss in seinem K.o.-Duell gleich gegen den starken Österreicher Michael Hayboeck antreten.

Dessen Landsmann Stefan Kraft gewann die Qualifikation mit der Bestweite von 134,5 Metern und 143,1 Punkten.

In seinem K.o.-Duell im ersten Wertungsdurchgang am Mittwoch trifft er auf den Gesamtführenden Kamil Stoch aus Polen, der auf die Qualifikation verzichtete.