Andreas Wellinger hat in Oberstdorf seinen ersten Weltcup-Sieg im Skifliegen trotz eines erneuten Schanzenrekordes wieder knapp verpasst.

Einen Tag nach Platz zwei zum Auftakt wurde der 21-Jährige aus Ruhpolding am Sonntag in dem nach einem Durchgang wegen starken Regens und Windes abgebrochenen Wettbewerb mit einem Traumflug auf 238,0 ebenfalls Zweiter.Den Sieg sicherte wie am Samstag der Österreicher Stefan Kraft, der bei kürzerem Anlauf auf der Heini-Klopfer-Schanze auf 235,5 m segelte und anders als Wellinger noch einen Telemark setzte. Kraft (232,6) lag bei seinem siebten Weltcup-Sieg somit deutlich vor Wellinfer (220,0).

Freitag verpasst Top 10

Dritter wurde der Slowene Jurij Tepes (215,1). Der polnische Gesamtweltcup-Führende Kamil Stoch kam vor den Augen von Landsmann Robert Lewandowski, dem Stürmerstar des FC Bayern, nicht über Platz neun (209,1) hinaus.

Zweitbester Deutscher wurde Richard Freitag (Aue) auf Platz elf (206,1), Markus Eisenbichler (Siegsdorf) folgte auf Platz 22 (185,2). Karl Geiger (Oberstdorf) auf Rang 23 (185,1) und Stephan Leyhe (Willingen) als 29. (175,2) holten ebenfalls noch Weltcup-Punkte.

Schlierenzauer bei schwerem Sturz wohl im Glück

Überschattet wurde das Fliegen am Sonntag von einem schweren Sturz der Weltcup-Rekordsiegers Gregor Schlierenzauer. Der Österreicher, der erst Mitte Januar sein Comeback nach einem Kreuzbandriss gefeiert hatte, kam nach in der Qualifikation der Landung zu Fall und blieb regungslos liegen. Der 27-Jährige wurde mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren, dort bestätigte sich der Verdacht auf eine erneute schwere Verletzung im operierten rechten Knie allerdings nicht.

Vor der WM in Lahti (22. Februar bis 5. März) steht im Weltcup noch die Asien-Tournee mit zwei Springen in Sapporo am kommenden Wochenende sowie der Olympia-Generalprobe in Pyeongchang am folgenden Mittwoch und Donnerstag an.