Anzeige

Skispringen: Ramona Straub Sechste in Pyeongchang Straub überrascht in Pyeongchang / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Ramona Straub darf weiter von einer WM-Nominierung träumen © Getty Images

In Abwesenheit der deutschen Top-Springerinnen präsentiert sich Ramona Straub in Südkorea in starker Form. Der Sieg geht an Sara Takanashi.