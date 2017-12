Weltcup im Skispringen: DSV-Adler stark in der Qualifikation

Anzeige

Weltcup im Skispringen: DSV-Adler stark in der Qualifikation Eisenbichler gewinnt Qualifikation / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Markus Eisenbichler geht als Mitfavorit in das Weltcupspringen © Getty Images

Markus Eisenbichler springt in der Qualifikation für das Weltcupspringen in Nischni Tagil die beste Weite. Weitere fünf DSV-Adler sind am Samstag vorbei.