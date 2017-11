Die DSV-Adler greifen beim dritten Weltcup im Skispringen nach den nächsten Punkten.

Andreas Wellinger, Richard Freitag und das deutsche Team wollen im russischen Nizhny Tagil (ab Sa., 15 Uhr im LIVETICKER) den dritten Podestplatz in der noch jungen Weltcup-Saison einfahren.

"Mit den ersten beiden Weltcup-Wochenenden sind wir zufrieden. Die Wettkämpfe sind gut gelaufen und das Team hat eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt", sagte Bundestrainer Werner Schuster. Im finnischen Kuusamo hatte es Deutschland in der Teamwertung auf den zweiten Platz geschafft, im Einzel-Wettbewerb sprang für Wellinger zudem der dritte Rang heraus.

Bundestrainer hofft auf Steigerung

Schuster sieht seine Truppe auf dem richtigen Weg, aber auch mit Luft nach oben: "Erstmalig in diesem Winter stehen in Russland zwei Einzelwettkämpfe auf dem Programm. Eine gute Möglichkeit, um im laufenden Betrieb vorhandene Fehler abstellen zu können." Der erste Wettkampf wird am Samstag entschieden, der zweite am Sonntag.

Neben Wellinger und Freitag stehen in Nizhny Tagil auch Markus Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe, Pius Paschke und David Siegel im deutschen Aufgebot.

Mit 90 Punkten ist Freitag derzeit bester Deutscher in der Weltcup-Wertung, dicht gefolgt von Wellinger (89). Eisenbichler befindet sich als mit 61 Zählern noch in den Top 10. Angeführt wird die Tabelle im Moment vom Japaner Junshiro Kobayashi.