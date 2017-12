Skispringer Richard Freitag hat hauchdünn seinen dritten Saisonsieg verpasst. Beim ersten Weltcup-Wettkampf in Engelberg belegte der 26-Jährige mit einem Zehntelpunkt Rückstand auf den Norweger Anders Fannemel Rang zwei und baute mit seiner vierten Podestplatzierung in Serie die Führung im Gesamtweltcup aus.

Freitag kam bei der Generalprobe für die Vierschanzentournee (30. Dezember bis 6. Januar) in der Schweiz mit Sprüngen auf 124,5 und 129,5 m auf 253,5 Punkte. Fannemel rettete mit 133,0 und 127,5 m ein knappes Polster. Dritter wurde Tourneesieger Kamil Stoch (Polen).

"Es fuchst mich nicht. Der erste Sprung war nicht ganz so, wie er sein sollte", sagte Freitag im ZDF: "Es ist eben ganz eng da oben. Ich kann trotzdem das Podest genießen."

Freitag hatte 2014 in Engelberg gewonnen, danach aber trotz eines Tagessieges in Innsbruck nur Platz sechs bei der Vierschanzentournee belegt.

Im Gesamtweltcup führt Freitag mit 440 Punkten vor Andreas Wellinger. Damit wird erstmals seit 17 Jahren ein deutscher Skispringer im Gelben Trikot in die Tournee starten.

Vizeweltmeister Wellinger, im Vorjahr nur 13. und 15. auf der von ihm nicht unbedingt geliebten Gross-Titlis-Schanze, rückte von Platz 21 nach dem ersten Durchgang mit starken 133,5 m und insgesamt 242,2 Punkten noch auf Platz sechs vor. Karl Geiger als Elfter (235,9) und hauchdünn dahinter Markus Eisenbichler als Zwölfter (235,8) sprangen solide.

Stephan Leyhe kam auf Platz 25 (211,5), Pius Paschke landete auf Rang 27 (205,9). Constantin Schmid, zuletzt noch glänzender Achter in Titisee-Neustadt, verpasste als 33. die Entscheidung der besten 30.

Am Sonntag wird auf der Gross-Titlis-Schanze ein weiteres Einzelspringen ausgetragen, ehe es in die kurze Weihnachtspause geht. Am 29. Dezember steht in Oberstdorf die Qualifikation zum ersten Tourneespringen an.