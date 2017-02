Wer entert die größte Wrestling-Show das Jahres als World Champion? Es wird geklärt bei WWE Elimination Chamber 2017.

Hauptkampf der kommenden Großveranstaltung des SmackDown-Rosters in der Nacht zum Montag ist die Elimination Chamber um den Titel von John Cena: In einem großen Käfig treffen Cena und fünf Herausforderer aufeinander.

Zwei Teilnehmer beginnen, die anderen sind zunächst in eine Plexiglas-Kammer eingesperrt. Nach und nach kommen die weiteren Wrestler hinzu, Sieger und Champion ist derjenige, der übrig bleibt, nachdem alle anderen ausgeschieden sind. Er trifft dann bei WrestleMania 33 am 2. April auf Randy Orton, den Gewinner des Royal Rumble.

Die Matches bei WWE Elimination Chamber 2017:

WWE World Title Elimination Chamber Match: John Cena (c) vs. AJ Styles vs. Baron Corbin vs. Bray Wyatt vs. Dean Ambrose vs. The Miz

WWE SmackDown Women's Title Match: Alexa Bliss (c) vs. Naomi

WWE SmackDown Tag Team Title Match: American Alpha (c) vs. Breezango vs. Heath Slater & Rhyno vs. The Ascension vs. The Usos vs. The Vaudevillains

Randy Orton vs. Luke Harper

Nikki Bella vs. Natalya

Becky Lynch vs. Mickie James

Two on One Handicap Match: Apollo Crews & Kalisto vs. Dolph Ziggler

Elimination Chamber ist in der Nacht zum Montag, den 13. Februar, ab 2 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 1 Uhr.