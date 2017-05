Er inszenierte die Kultfilme "El Mariachi", "From Dusk till Dawn" und "Machete" - und seit einiger Zeit auch eine spektakuläre und schrille Wrestling-Show.

Lucha Underground ist die von Hollywood-Regisseur Robert Rodriguez produzierte Antwort auf WWE. Und sie ist nun dabei, auch Deutschland zu erobern.

Am 1. Mai läuft die Kampfshow im deutschen Free-TV an, am 13. Mai kommen die Stars von Lucha Underground nach Oberhausen. Was gibt es zu wissen über die Kampfshow aus Kalifornien? SPORT1 beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist das Konzept von Lucha Underground?

Die Show wird staffelweise gesendet. Die nun anlaufende erste Staffel hat 39 Episoden und wurde im Herbst 2014 in Los Angeles aufgezeichnet.

Hollywood-Regisseur Robert Rodriguez ist Produzent von Lucha Underground © Getty Images

Es gibt nicht nur schnelle, actionreiche Kämpfe, sondern auch eine darum aufgebaute, etwas eigenwillige Hintergrundgeschichte zu sehen: Sie dreht sich um die Machtkämpfe, um die Vorherrschaft über den "Tempel", den Schauplatz von Lucha Underground, der von dem bösen Promoter Dario Cueto kontrolliert wird.

Ab der zweiten Staffel spielt in den Story-Segmenten auch Schauspieler Lorenzo Lamas ("Renegade") eine Rolle als zwielichtiger Stadtrat.

Was unterscheidet Lucha Underground von WWE?

Neben der seriellen Erzählform: Lucha Underground steht der mexikanischen Wrestling-Tradition näher als der nordamerikanischen.

Ein großer Teil des Lucha-Underground-Kaders sind maskierte "Luchadores", viele von ihnen aus der mexikanischen Liga AAA, die an der Liga Anteile hat.

Auch der andere große Unterschied steckt schon im Namen: Die Liga versprüht Underground-Flair, statt in großen Sporthallen wird sie in einem umgebauten Warenhaus aufgezeichnet. Die Stimmung dort ist intimer, die Optik dreckiger, die Action rauer.

Was es bei WWE auch nicht (mehr) zu sehen gibt: Bei Lucha Underground kämpfen teils Frauen gegen Männer, die Mexikanerin Sexy Star trug eine Weile sogar den Lucha Underground Title.

Wrestlerin Sexy Star (M.) kämpft bei Lucha Underground auch gegen Männer © MGM

Wer sind die Stars von Lucha Underground?

WWE-Fans kennen vor allem Johnny Mundo (John Morrison) und Chavo Guerrero und Big Ryck (Ezekiel Jackson), die in Staffel 1 mit von der Partie sind. In Staffel 2 steigt auch Superstar Rey Mysterio Jr. ein.

Zwei Ex-WWE-Stars im Duell: Johnny Mundo (r.) hält Big Ryck im Würgegriff © MGM

Ansonsten besteht der Kader aus zahlreichen mexikanischen und US-Independent-Wrestlern, die ebenfalls tragende Rollen übernehmen - etwa Prince Puma, Fenix oder der massive Monster-Bösewicht Matanza Cueto.

Wie kann man Lucha Underground verfolgen?

Im deutschen TV läuft Lucha Underground montags ab 23 Uhr bei Tele 5.

Wo gibt es Lucha Underground in Deutschland live zu sehen?

Am 13. Mai sind die Stars von Lucha Underground zu Gast bei der deutschen Wrestling-Liga wXw.

In der Oberhausener Luise-Albertz-Halle treten die Luchadors Fenix, Pentagon Jr. und Drago in Aktion. Auch der frühere WCW-Wrestler Vampiro, bei Lucha Underground vor allem als Kommentator aktiv, steigt in den Ring.