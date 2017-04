Roman Reigns gegen den Mann, der einen ganzen Ring zusammenkrachen ließ, ein Horror-Match um den World Title: Bei der ersten Großveranstaltung von WWE nach WrestleMania geht es gleich wieder hoch her.

Welche Matches es zu sehen gibt bei WWE Payback 2017 - das unter dem Banner des RAW-Kaders über die Bühne geht -, wie sie zu verfolgen sind: SPORT1 gibt den Überblick.

(SPORT1-Wrestling auf Facebook: Jetzt liken und mitdiskutieren!)

Die Matches bei WWE Payback 2017:

House of Horrors Match um den WWE World Heavyweight Title: Randy Orton (c) vs. Bray Wyatt

WWE United States Title Match: Kevin Owens (c) vs. Chris Jericho

WWE RAW Tag Team Title Match: The Hardy Boyz (c) vs. Cesaro & Sheamus

WWE RAW Women's Title Match: Bayley (c) vs. Alexa Bliss

WWE Cruiserweight Title Match: Neville (c) vs. Austin Aries

Roman Reigns vs. Braun Strowman

Seth Rollins vs. Samoa Joe

Payback ist in der Nacht zum Montag, den 1. Mai, ab 2 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 1 Uhr.