Ob der Rockstar ahnte, in was für ein Hornissennest er da stach?

Jared Followill, Bassist der für Songs wie "Sex on Fire" berühmten Band Kings of Leon, verspottete bei Twitter die große Fangemeinde des Showsports Wrestling.

Mit dem Ergebnis, das die Anhänger und auch einige Kämpfer von WWE und Co. ebenfalls sehr schnell und in sehr großer Zahl "on fire" waren.

"Erwachsene, lasst uns vielleicht bitte kein Wrestling schauen", postete Followill.

Binnen weniger Stunden antworteten ihm auf diesen Tweet tausende Menschen, zum übergroßen Teil Wrestling-Fans, die ihrem Ärger über die Provokation Luft machten. Die einen ernsthaft empört, die anderen spielerisch und witzig.

Auch diverse Wrestling-Stars reagierten auf Followills Posting. Es gab spöttische Antworten von WWE-Stars wie Big E und Dash Wilder.

Richtig sauer zeigte sich unter anderem Independent-Kämpfer Kenny King: "Hey Jared, lass uns kein Arsch sein, der Leute ermutigt, eine Kunstform nicht zu mögen, mit der ich und viele andere unsere Familien ernähren."

Followill hielt dieser gewaltige Shitstorm noch einige Stunden in Atem: In einer Serie weiterer Tweets beteuerte er, seinen Kommentar nicht so ernst gemeint zu haben, wie er sich las.

"Ich meinte es nicht wörtlich. Genießt es weiter", twitterte der Grammy-Gewinner. Oder auch: "Das war ein Test. Ihr habt ihn alle mit fliegenden Fahnen bestanden."

Schließlich versuchte Followill es noch so: "Verrückte Geschichte. Ich war gerade auf Toilette und jemand hat einen irren Scheiß in mein Handy getippt. Suplex City. Alles gut."

Es half nicht viel.