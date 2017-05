Bittere Pille für die Wrestling-Liga WWE: Ihr aufstrebender Star Braun Strowman wird offenbar deutlich länger ausfallen als bislang angenommen.

Am Montag bestätigte das Showkampf-Unternehmen erstmals offiziell die Ellbogen-OP, die der 170-Kilo-Mann vergangene Woche unterziehen musste. Sie sei bereits am vergangenen Donnerstag in Birmingham, Alabama von Facharzt Dr. Jeffrey Dugas vorgenommen worden. Neben mehreren weiteren Blessuren sei Strowmans Ellbogen gebrochen gewesen.

Anstelle der vier bis acht Wochen Pause, die Medien zunächst vermeldet hatten, drohe Strowman eine Auszeit von bis zu sechs Monaten.

Fehde mit Brock Lesnar vom Tisch

Eine Hiobsbotschaft für WWE, zumal sie Strowman in den Wochen nach der Top-Show WrestleMania im April erfolgreich zur bestimmenden Figur der TV-Show Monday Night RAW aufgebaut hatten. Bereits vergangene Woche bei RAW war Strowman durch eine Attacke seines momentanen Erzfeindes Roman Reigns aus dem Programm geschrieben worden.

Strowmans für den Sommer geplante und bereits angedeutete Fehde mit Universal Champion Brock Lesnar ist für nun vorerst komplett vom Tisch. Nicht nur für die Juli-Großveranstaltung Great Balls of Fire, auch für den SummerSlam im August muss damit nach Lage der Dinge ein neuer Gegner für das "Beast Incarnate" her.

Kandidaten für diesen Job sind die Publikumslieblinge Seth Rollins und Finn Balor - zumal WWE sich das nächste Duell zwischen Lesnar und Roman Reigns angeblich für WrestleMania 34 im kommenden Jahr aufsparen will.