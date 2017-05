"Everybody's talkin' 'bout my tight pants. I got my tight pants. I got my tight pants on."

Fans des US-Talkmasters Jimmy Fallon kennen dieses Lied: Es ist ein Running Gag der Tonight Show: Fallon hat es mehrmals mit seinen Stargästen gesungen, im Sechziger-Jahre-Outfit und mit - klar - engen Hosen. Stars wie Jennifer Lopez, Will Ferrell und Christina Aguilera machten schon mit bei der Nummer - in der ein und dieselbe Songzeile immer wieder wiederholt wird.

Nun haben auch die Stars der Wrestling-Liga WWE den Gag aufgegriffen: Hinter den Kulissen einer Show in Belfast haben sich die Showkampf-Bösewichte The Miz, Maryse, Alexa Bliss, Titus O'Neil und Nia Jax zusammengetan - und tanzten gemeinsam den Enge-Hosen-Tanz.

Der launige Clip ist in den USA ein tausendfach geteilter Social-Media-Erfolg geworden.