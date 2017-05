Die erste Großveranstaltung des SmackDown-Kaders nach WrestleMania rückt näher - und neue Gesichter stehen bei WWE Backlash 2017 im Mittelpunkt.

Der indischstämmige Bösewicht Jinder Mahal darf World Champion Randy Orton herausfordern, der japanische Ausnahme-Wrestler Shinsuke Nakamura feiert sein Debüt.

SPORT1 gibt den Überblick über die Matches und wie die Show zu empfangen ist.

Die Matches bei WWE Backlash 2017:

WWE World Title Match: Randy Orton (c) vs. Jinder Mahal

WWE United States Title Match: Kevin Owens (c) vs. AJ Styles

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) vs. Breezango (Fandango & Tyler Breeze)

Shinsuke Nakamura vs. Dolph Ziggler

Becky Lynch, Charlotte Flair & Naomi vs. The Welcoming Committee (Carmella, Natalya & Tamina)

Backlash ist in der Nacht zum Montag, den 22. Mai, ab 2 Uhr deutscher Zeit im WWE Network im Livestream und bei Sky Select zu sehen. Die Kickoff-Show beginnt um 1 Uhr.