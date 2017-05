WWE-Legende The Undertaker in New Yorker Krankenhaus gesichtet

vergrößernverkleinern Der Undertaker bestritt bei WrestleMania 33 sein wohl letztes WWE-Match © WWE 2017 All Rights Reserved

München - Einen Monat nach seinem wohl letzten Wrestling-Match wird WWE-Legende The Undertaker in einer New Yorker Klinik gesichtet. Eine folgenreiche OP steht an.