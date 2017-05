Die deutschen Wrestling-Fans dürfen sich im November auf gleich vier Termine in Deutschland freuen.

Die Showkampf-Liga WWE veranstaltet vom 8. bis 11. November Shows in Dortmund, Leipzig, Hamburg und Mannheim.

Wie im vergangenen Jahr wird der Kader der Montagsshow RAW in Deutschland antreten. WWE wirbt mit den Superstars Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, Finn Balor, The Miz, Bray Wyatt, Sasha Banks und Alexa Bliss.

Bereits in diesen Tagen kommt die Wrestling-Liga nach Deutschland. Im Rahmen der Europa-Tour machen die Stars am Donnerstag (11. Mai) in Stuttgart Station.

Die WWE-Termine im November:

- Mi., 8. November: Dortmund, Westfalenhalle

- Do., 9. November: Leipzig, Leipzig Arena

- Fr., 10. November: Hamburg, Barclaycard Arena

- Sa., 11. November: Mannheim, SAP Arena