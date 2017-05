Braun Strowman für bis zu sechs Monate außer Gefecht, Brock Lesnar ohne Herausforderer vor seinem Comeback im Juni: Bei WWE müssen die Karten neu gemischt werden - bei der TV-Show Monday Night RAW wurde genau das getan.

General Manager Kurt Angle setzte zu Beginn der Show ein Match an, um den Mann zu ermitteln, der als nächstes gegen den amtierenden Universal Champion antreten darf, bei der nächsten RAW-Großveranstaltung Extreme Rules am 4. Juni wird es einen Fünfkampf geben: Seth Rollins gegen Samoa Joe, Finn Balor, Bray Wyatt und Roman Reigns.

Die fünf Herausforderer meldeten sich dann auch nacheinander zu Wort, um ihren Sieg bei Extreme Rules anzukündigen - wobei Rollins schließlich auch Taten folgen ließ und seinen Rivalen Joe attackierte. Eine Massenschlägerei brach aus, an deren Ende Balor Rollins und Reigns mit einer Flugaktion niederstreckte und den Ring für sich reklamieren konnte.

Reigns schlägt Balor, Wyatt wütet

Am Ende der Show gab es in zwei Einzelmatches weitere Vorgeschmäcker auf das Five Way Match: Zunächst besiegte Reigns Balor mit einem Spear - und machte damit den überraschenden Sieg wett, den Balor vergangenes Jahr bei seinem RAW-Debüt über Reigns gefeiert hatte.

Im Hauptkampf zwischen Rollins und Wyatt wurde Wyatt nach einem Eingriff Joes disqualifiziert. Wyatt schmeckte das nicht: Er ging nachher sowohl auf Joe als auf Rollins los und verpasste beiden seine Spezialaktion Sister Abigail.

Die weiteren RAW-Highlights:

- Die Hardy Boyz setzten ihre aufgeheizte Fehde mit Sheamus und Cesaro fort, auf die die Tag Team Champions bei Extreme Rules treffen werden. Als Vorgeschmack gab es ein Einzelmatch zwischen Jeff Hardy und Sheamus, das Jeff nach abgewehrtem Eingriff von Cesaro mit der Swanton Bomb gewann.

- Das Intercontinental-Title-Match zwischen Champion Dean Ambrose und The Miz endete kontrovers: Der Ringrichter übersah mehrere Betrugsversuche von Miz und gattin Maryse, disqualifizierte dann aber Ambrose, als der sich mit einem Tritt in die Leistengegend wehrte. Bei Disqualifikation wechselt der Gürtel nicht, bei Extreme Rules wird es nun aber ein Rückmatch geben, bei dem der Titel auch bei Disqualifikation wechseln kann.

- Ex-Damenchampion Bayley kündigte an, bei Extreme Rules ihre Rückmatch-Klausel gegen Alexa Bliss einzulösen. Bliss lachte Bayley aus, bei Extreme Rules gehe es zu heftig zu für sie zu - womit sie eine Attacke provozierte. Bliss wurde aus dem Ring gescheucht, fand dort aber einen Kendostab und schlug damit auf Bayley ein.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Jeff Hardy besiegt Sheamus

Alicia Fox besiegt Sasha Banks

Intercontinental Title Match: The Miz besiegt Dean Ambrose (c) durch Disqualifikation

Neville & TJP besiegen Austin Aries & Jack Gallagher

Roman Reigns besiegt Finn Balor

Big Cass besiegt Titus O'Neal

Seth Rollins besiegt Bray Wyatt durch Disqualifikation