Vor ein paar Tagen noch gemeinsam auf Sightseeing-Tour in Rom, in London nun wieder wild am Raufen.

Bei der in England aufgezeichneten Europa-Ausgabe der TV-Show WWE Monday Night RAW gab es mal wieder eine große Prügelei zwischen den Erzrivalen Roman Reigns und Braun Strowman.

Nachdem Reigns in den vergangenen Wochen von dem 170-Kilo-Mann in einen Krankenwagen geprügelt und umgeschubst, besiegt und blutig geschlagen wurde, durfte der "Big Dog" nun gegen das "Monster Among Men" zurückschlagen (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

SPORT1 fasst die Highlights zusammen.

- Dean Ambrose eröffnete die Show und erklärte, von Kurt Angle zum General Manager der Show ernannt worden zu sein. The Miz unterbrach ihn und verkündete, dass RAW-Chefin Stephanie McMahon ihn zum Co-GM der Show gemacht hätte. Braun Strowman kam hinzu, er forderte ein Match gegen Roman Reigns - und später gegen Universal Champion Brock Lesnar. Strowman wiederum wurde von Kalisto herausgefordert. Ambrose bewilligte das Match.

- Der vergangene Woche um eine Chance auf den Intercontinental Title betrogene Finn Balor bekam von Ambrose ein Rückmatch gegen The Miz. Miz provozierte eine Disqualifikation, indem er Balor gegen den Ringrichter schubste. Ambrose startete das Match neu, verbannte Miz' Frau Maryse vom Ring - und Balor feierte einen klaren Sieg mit dem Coup de Grace.

- Damenchampion Alexa Bliss trat gegen Mickie James an. Nia Jax begleitete Bliss zum Ring, Ex-Champion Bayley ihre Gegnerin. Nach dem Match verstrickten sich alle vier in ein Handgemenge, Bayley verjagte Bliss, Jax überrollte derweil Mickie im Ring.

- Braun Strowman schien keine Lust mehr haben, gegen Kalisto in den Ring zu steigen, trat ihn stattdessen einfach um. Reigns kam darauf zum Ring und prügelte sich mit dem "Monster Among Men". Letztlich verpasste er ihm drei Stuhlschläge und Strowman trat den Rückzug durch das Publikum an.

- In einem Turmoil Match gegen vier andere Duos verdienten sich Cesaro und Sheamus ein weiteres Tag-Team-Titelmatch gegen die Hardy Boyz. Zum Schluss pinnten sie Goldust und R-Truth, Cesaro hielt Truth dabei illegal an der Hose fest. Einem anschließenden Versuch der Hardys, sich für Cesaros und Sheamus' brutale Attacke bei Payback zu rächen, entzogen sich die neuen, alten Top-Herausforderer.

- Seth Rollins und sein Erzfeind Samoa Joe begegneten sich einmal mehr im Ring. Joe handelte sich eine Disqualifikation ein, nachdem er Rollins absichtlich in die zuvor entblößte Ringecke stieß - und prügelte danach weiter auf Rollins ein.

- Ambrose bekam von Miz auch noch ein Match aufs Auge gedrückt, er musste gegen Bray Wyatt ran. Miz verhalf Wyatt mit einem Eingriff zum Sieg, schlug ihn dabei mit dem eigenen Intercontinental-Gürtel. Kommende Woche darf er Ambrose herausfordern.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW

Finn Balor besiegt The Miz

Non Title Match: Alexa Bliss besiegt Mickie James

Braun Strowman vs. Kalisto - No Contest

Tag Team Turmoil Match: Cesaro & Sheamus besiegen Enzo Amore & Big Cass, Heath Slater & Rhyno, Karl Anderson & Luke Gallows, The Golden Truth

TJP besiegt Jack Gallagher

Sasha Banks besiegt Alicia Fox

Non Title Match: Bray Wyatt besiegt Dean Ambrose