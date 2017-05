Fans gegen sich aufbringen: Das ist eine Kunst, die man als Wrestling-Bösewicht beherrschen muss. Und kaum einer beherrscht sie besser als WWE-Star The Miz.

Beim Gastspiel der weltgrößten Showkampf-Liga in Stuttgart am Donnerstagabend ließ sich der frühere Liga-Champion hierzu eine kreative Idee einfallen: Er provozierte das Publikum in der Porsche-Arena auf deutsch - mit einem Songtext der auch in seiner US-Heimat wohlbekannten Band Rammstein.

"Du? Du hasst? Du hasst mich?", fragte er die Fans mit den doppeldeutigen Zeilen aus dem Lied "Du hast". Als das Publikum die sprachlich etwas krumme Frage mehrfach bejahte, setzte Miz das Spielchen fort - und driftete dabei langsam von Rammstein zu Louis de Funes: "Nein!" - "Doch!" - "Nein!" - "Doch!" - "Nein, nein, nein!" - "Doch, doch, doch!"

Miz verlor hinterher sein Match gegen Intercontinental Champion und Publikumsliebling Dean Ambrose. Der witzige Schlagabtausch, der auch Miz' Ehefrau und Begleiterin Maryse sichtlich amüsierte, wurde von WWE aufgezeichnet und via Instagram für die Nachwelt festgehalten.

Die Ergebnisse der WWE-Show in Stuttgart:

WWE RAW Tag Team Title Match: The Hardy Boyz (Jeff Hardy & Matt Hardy) (c) besiegen Big Cass & Enzo Amore und Cesaro & Sheamus

Dana Brooke & Sasha Banks besiegen Alicia Fox & Nia Jax

Apollo Crews, Kalisto & The Golden Truth (Goldust & R-Truth) besiegen Bo Dallas, Curt Hawkins, Curtis Axel & Titus O'Neil

WWE Cruiserweight Title Match: Neville (c) besiegt Aleister Black, Austin Aries

Intercontinental Title Match: Dean Ambrose (c) besiegt The Miz

WWE RAW Women's Title Match: Alexa Bliss (c) besiegt Bayley

Finn Balor besiegt Karl Anderson

Roman Reigns & Seth Rollins besiegen Bray Wyatt & Samoa Joe