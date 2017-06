Vergangene Woche die historische Ankündigung des ersten Money-in-the-Bank-Matches der WWE-Frauen - nun eine neue Herausforderin für den Damen-Champion.

Lana, bislang nur als Managerin ihres Ehemanns Rusevs in der Wrestling-Liga aktiv, ist bei der TV-Show SmackDown Live ins Titelrennen eingestiegen (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Mit einem lasziven Auftritt in blauem Abendkleid und High Heels unterbrach die Schönheit zu Beginn der Sendung ein Segment, in dem die fünf Money-in-the-Bank-Teilnehmerinnen und Titelträgerin Naomi sich ein Wortgefecht lieferten.

Lana beschert Champion Naomi Niederlage

Lana verlangte von SmackDown-Chef Shane McMahon einen Platz im Money-in-the-Bank-Match und stieß damit auch auf den Widerstand von Naomi: Lana habe noch nicht mal ein Einzelmatch bei WWE bestritten, wie sie da auf die Idee komme, ein gefährliches Leitermatch überstehen zu können.

Die abgeputzte Lana schlug später zurück: Sie mischte sich in ein Match ein, in dem Naomi zusammen mit Charlotte Flair und Becky Lynch auf die übrigen MITB-Teilnehmerinnen traf.

Lana zog Naomi am Ringrand das Bein weg, worauf diese von Gegnerin Tamina mit einem Superkick niedergestreckt und besiegt wurde. Die Konsequenz des Vorfalls: Naomi verlangte von sich aus ein Match gegen Lana bei Money in the Bank am 18. Juni - und setzt dabei auch ihren Titel gegen die Newcomerin aufs Spiel.

Die weiteren Highlights:

- Als Vorgeschmack auf das Money-in-the-Bank-Match der Männer traf AJ Styles auf seinen Konkurrenten Dolph Ziggler und besiegte ihn mit dem Styles Clash.

- Das Tag Team Breezango sendete eine neue Ausgabe der "Fashion Flies": "Dumb on Arrival", eine Schwarz-Weiß-Parodie auf die alten Hollywood-Detektivfilme mit einem speziellen Unterhaltungswert. Schwer in Worte zu fassen, einfach ansehen:

- WWE World Champion Jinder Mahal feierte einen schnellen Sieg über Mojo Rawley - und drohte auch Randy Orton bei Money in the Bank einen kurzen Prozess an.

- The New Day stiegen bei SmackDown zum ersten Mal in den Ring: Big E und Xavier Woods bezwangen die Colons klar. Davor und danach gab es Provokationen der Usos - bei Money in the Bank treffen New Day auf die Tag Team Champions.

- Zum Abschluss gab es ein weiteres Duell zweier Money-in-the-Bank-Teilnehmer: Shinsuke Nakamura übertrumpfte Kevin Owens mit dem Kinshasa. Baron Corbin - der zuvor hinter den Kulissen mal wieder Sami Zayn verprügelte - war als Gastkommentator vor Ort und schlug nach dem Match auch Nakamura nieder.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

The Welcoming Committee (Natalya, Carmella & Tamina) besiegen Becky Lynch, Charlotte Flair & Naomi

AJ Styles besiegt Dolph Ziggler

Non Title Match: Jinder Mahal besiegt Mojo Rawley

The New Day (Big E & Xavier Woods) besiegen The Colons (Epico & Primo)

Non Title Match: Shinsuke Nakamura besiegt Kevin Owens