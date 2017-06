NFL-Profi DeAngelo Williams setzt die Liste der Football-Profis fort, die einen Ausflug zum Wrestling unternehmen. Superstar Rob Gronkowski von den New England Patriots hat schon mehrere Ausflüge zu WWE unternommen - unter anderem bei WrestleMania 33 im April.

Jetzt wagt auch Williams, der elf Jahre in der NFL aktiv war und derzeit als Free-Agent gelistet ist, den ersten Schritt in den Ring.

Laut Wrestling Observer nimmt der Running Back an einer Veranstaltung von Impact Wrestling teil. Am 2. Juli steigt Williams demnach in Orlando bei der Veranstaltung Slammiversary in den Ring - an der Seite des 134-Kilo-Wrestlers Moose (bürgerlich: Quinn Ojinnaka), ebenfalls mit NFL-Vergangenheit. Impact hat das noch nicht offiziell bestätigt, aber ein Treffen mit Kreativ-Chef Jeff Jarrett vermeldet.

Williams ist nach eigenen Angaben ein "Riesen-Riesen-Riesen-Wrestling-Fan" und hat auch schon ein Showkampf-Training bei Ex-Wrestler Scott D'Amore und diverse Auftritte bei Impact hinter sich.

Doch der 34-Jährige sieht sein Wrestling-Debüt als einmalige Angelegenheit. Williams will seine NFL-Karriere noch nicht beenden. Er wartet auf das Angebot eines Titelanwärters.