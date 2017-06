Wrestling-Superstar Brock Lesnar ist nach zweimonatiger Schaffenspause zurück bei WWE - und wie.

Bei der TV-Show Monday Night RAW trat der Universal Champion seinem nächsten Gegner Samoe Joe gegenüber und schickte sich an, Rache zu nehmen für dessen Attacke auf Lesnars Sprachrohr Paul Heyman vergangene Woche (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Lesnar betrat zu Beginn der Show mit Heyman den Ring: Der erinnerte daran, wie Joe ihn vergangene Woche in seinen Aufgabegriff Coquina Clutch nahm, zeigte sich allerdings sicher, dass Joe nie dazu kommen würde, diesen Griff bei Lesnar anzusetzen.

An dieser Stelle kam Joe hinzu - und es ging rund.

Joe ging mit einem Kopfstoß auf Lesnar zu und eine große Schlägerei begann. Die beiden Rivalen ließen sich auch von einer Gruppe Security-Mitarbeiter nicht vom Prügeln abhalten, worauf RAW-General-Manager Kurt Angle schließlich fast alle Wrestler-Kollegen von Lesnar und Joe zum Ring schickte um die Ordnung wiederherzustellen.

Mit diesem Plan B gelang es, Lesnar und Joe zu trennen. Umso größer darf nun die Vorfreude auf das Titelduell bei der Show Great Balls of Fire am 9. Juni sein.

Die weiteren RAW-Highlights:

- Dean Ambrose und Elias Samson standen sich im ersten Match des Abends gegenüber. Samson trug den Sieg davon, nachdem Ambrose immer wieder von Intercontinental Champion The Miz abgelenkt wurde.

- Seth Rollins stellte den mysteriöse Bray Wyatt wegen dessen Eingriff in den Hauptkampf gegen Samoa Joe vergangene Woche zur Rede. Rollins nannte Wyatt einen von sich selbst besoffenen Feigling - große Klappe, nichts dahinter. Wyatt warnte Rollins, dass er nicht wisse, mit welchen Mächten er sich anlege. Wyatts Antwort endete damit, dass das Arena-Licht ausging. Als es wieder anging, war Wyatt aus dem Ring verschwunden und drohte Rollins dann vom Video-Screen aus.

- Damenchampion Alexa Bliss wurde im Ring mit den Begehrlichkeiten von gleich fünf Herausforderinnen konfrontiert: Sasha Banks, Mickie James, Dana Brooke, Nia Jax und Emma. Es gab dann ein Sechs-Frauen-Tag-Team-Match, bei dem Banks Emma mit dem Banks Statement zur Aufgabe zwang.

- The Miz sollte ein Tag Team Match gegen Heath Slater und Rhyno bestreiten, der einzige Partner, der an seiner Seite in den Ring steigen wollte war allerdings das schon vergangene Woche aufgetretene Maskottchen im Bärenkostüm. Miz hatte einmal mehr den Verdacht, dass dieses Maskottchen ein verkleideter Dean Ambrose war, ging auf es los und demaskierte es - nicht Ambrose. Als der verprügelte Bär dann scheinbar wieder aufgestanden war, zeigte sich: Ambrose hatte mittlerweile seinen Platz eingenommen. Er ging dann auf den überraschten Miz los und verhalf Slater und Rhyno zum Sieg.

- Im Hauptkampf verteidigten Sheamus und Cesaro ihre Tag Team Titel gegen die Hardy Boyz - in einem Best Two Out Of Three Falls Match, in dem der Sieger das andere Team zweimal pinnen oder anderweitig besiegen muss. Sowohl den Champions als auch den Herausforderern gelang ein Fall, ehe sich alle Beteiligten außerhalb des Rings prügelten und ausgezählt wurden: ein Unentschieden also, Cesaro und Sheamus behielten die Titel.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

Elias Samson besiegt Dean Ambrose

Cedric Alexander besiegt Noam Dar

Apollo Crews besiegt Kalisto

Dana Brooke, Mickie James & Sasha Banks besiegen Alexa Bliss, Emma & Nia Jax

Heath Slater & Rhyno besiegen The Miz & einen Mann im Bärenkostüm

Karl Anderson & Luke Gallows besiegen Enzo Amore & Big Cass

WWE RAW Tag Team Title Best Two Out Of Three Falls Match: Cesaro & Sheamus (c) vs. The Hardy Boyz - Unentschieden