Vier Tage noch bis zur heiß erwarteten Leiter-Match bei WWE Money in the Bank 2017 - in der Nacht zum Mittwoch gab es einen spannenden Vorgeschmack.

Bei der TV-Show WWE SmackDown Live standen sich die sechs Teilnehmer des Kampfes bereits im Ring gegenüber, in einem Tag Team Match zwischen den Publikumslieblingen AJ Styles, Sami Zayn und Shinsuke Nakamura sowie Baron Corbin, Dolph Ziggler und Kevin Owens.

Zayn gewann das Match für sein Team, indem er Corbin pinnte - damit endete die Action allerdings nicht (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Owens und Ziggler gingen nach dem Kampf mit einer Leiter auf das Siegerteam los, Corbin wiederum attackierte dann seine eigenen Partner.

Der "Lone Wolf" wollte dann symbolisch die Leiter erklimmen und den bereits über dem Ring montierten Money-in-the-Bank-Koffer abhängen. Nakamura allerdings stieß ihn herunter, verpasste ihm seinen Kinshasa-Kniestoß und schnappte sich selbst den Koffer.

Gelingt ihm das auch in der Nacht zum Montag, gehört ihm das Recht auf ein Match um den WWE World Title zu jedem beliebigen Zeitpunkt innerhalb des kommenden Jahres.

Die weiteren Highlights von WWE SmackDown Live:

- The New Day eröffneten die von New Orleans aus ausgetrahlte Show zusammen mit einer Jazzkapelle, ihr Auftritt wurde von den Usos unterbrochen, die am Sonntag von New Day um die Tag-Team-Titel herausgefordert werden.

Auch Breezango und die Colons stießen zum Trash-Talk hinzu, ein Match folgte. New Day strichen dabei den Pinfall über Primo von den Colons ein.

- Nach sechs Monaten Verletzungspause kehrte Zack Ryder zu SmackDown zurück und tat sich hinter den Kulissen wieder mit Hype-Bros.-Partner Mojo Rawley zusammen.

- Damenchampion Naomi feierte einen Sieg über Tamina - und wurde hinterher von ihrer nächsten Herausforderin Lana attackiert. Noch immer in ein Abendkleid gehüllt, verpasste die "Ravishing Russian" Naomi eine Powerbomb.

- WWE World Champion Jinder Mahal versprach in einer Ansprache im Ring, Ex-Champion Randy Orton am Sonntag auch im Rückmatch zu besiegen. Mahal wurde von Ortons Musik unterbrochen und wies seine Lakaien Samir und Sunil Singh an, Orton auf dem Weg zum Ring den Weg abzuschneiden. Orton allerdings lauerte Mahal von der anderen Seite aus auf und verpasste ihm seinen Finisher, den RKO.

- Auch auf das erste Money-in-the-Bank-Match der Frauen gab es noch einen Vorgeschmack: Charlotte Flair unterstrich ihren Favoritenstatus mit einem klaren Sieg über ihre alte Rivalin Natalya.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Breezango (Fandango & Tyler Breeze) & The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) besiegen The Colons (Epico & Primo) & The Usos (Jey Uso & Jimmy Uso)

Non Title Match: Naomi besiegt Tamina

Charlotte Flair besiegt Natalya

AJ Styles, Sami Zayn & Shinsuke Nakamura besiegen Baron Corbin, Dolph Ziggler & Kevin Owens