Unerwarteter Titelwechsel bei der Wrestling-Liga WWE: AJ Styles hat bei einer Live-Veranstaltung in New York den US Title von Kevin Owens gewonnen.

Styles und Owens trafen in der Nacht zum Sonntag im traditionsreichen Madison Square Garden aufeinander, es war keine für das Fernsehen oder das Streaming-Portal WWE Network aufgezeichnete Show. Normalerweise passiert dort nichts, was die WWE-Storys durcheinanderbringt - diesmal schon (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Styles besiegte den Champion mit seinem Phenomenal Forearm, womit sich vor dem geplanten Titelduell der beiden bei der Großveranstaltung Battleground am 23. Juli die Vorzeichen geändert haben.

Viel Wrestling-Geschichte im MSG

Die Wrestling-Liga verbindet eine mehr als 50 Jahre lange Geschichte mit dem Madison Square Garden: Schon in den sechziger Jahren, als regionale Promotion, war die damalige WWWF dort Stammgast.

Zahlreiche historische WWE-Ereignisse fanden im MSG statt, darunter die erste WrestleMania, der erste SummerSlam oder auch der erste Titelgewinn von Hulk Hogan.

Und anscheinend wollte die Liga auch diesmal, zwei Tage vor ihrer nächsten Großveranstaltung Great Balls of Fire, unterstreichen, dass eine MSG-Show eben keine Veranstaltung wie alle anderen ist.

Die Ergebnisse der WWE-Show im Madison Square Garden:

Shinsuke Nakamura besiegt Dolph Ziggler

R-Truth besiegt Goldust

Dean Ambrose & Seth Rollins besiegen Samoa Joe & The Miz

WWE Cruiserweight Title Match: Neville (c) besiegt Cedric Alexander

WWE United States Title Match: AJ Styles besiegt Kevin Owens (c) - TITELWECHSEL!

Bayley, Mickie James & Sasha Banks besiegen Alexa Bliss, Emma & Nia Jax

Finn Balor besiegt Karl Anderson

WWE RAW Tag Team Title Match: Cesaro & Sheamus (c) besiegen The Hardy Boyz

Roman Reigns besiegt Bray Wyatt