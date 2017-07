Der nächste Wrestling-Kampf von Universal Champion Brock Lesnar steht - und die Verkündung des Hauptkampfs für den SummerSlam wurde von Chaos begleitet.

Bei WWE Monday Night RAW eröffnete General Manager Kurt Angle die Sendung mit der Ankündigung, wer den Universal Champion am 20. August herausfordern darf, nachdem Braun Strowman vergangene Woche das Match zwischen Roman Reigns und Samoa Joe unterbrach. Die beiden hatten eigentlich auskämpfen sollen, wer das Titelmatch erhält.

Angle wurde nach einander von Strowman, Joe und Reigns unterbrochen, die allesamt dafür stritten, dass sie den Titelkampf erhalten sollten: Strowman verwies auf seinen Sieg über Reigns bei Great Balls of Fire, Joe auf seine nur sehr knappe Niederlage gegen Lesnar ebendort, Reigns auf seine Erfolgsbilanz der vergangenen Jahre (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Der GM entschied schließlich, dass alle drei ihre Chance bekommen sollten - in einem Fatal Four Way Match.

Als Angle dann den Ring verließ, brach eine Prügelei der drei Lesnar-Gegner aus, die von herbeieilenden Securitys nicht gestoppt werden konnten. Erst eine Reihe von Wrestler-Kollegen konnte das Trio schließlich in Zaum halten.

Die weiteren Highlights:

- Finn Balor und Elias Samson sollten ihre zunehmend aufgeheizte Fehde in einem Mach ohne Disqualifikation klären. Newcomer Samson überzeugte in dem fast 20 Minuten langen Match mit einem aggressiven Auftritt und siegte - allerdings mit Hilfe von Bray Wyatt, der plötzlich im Ring auftauchte und Balor seine Spezialaktion Sister Abigail verpasste.

- Big Cass feierte einen weiteren Sieg gegen seinen chancenlosen Ex-Partner Enzo Amore - und verpasste diesmal auch dem Hünen-Kollegen The Big Show eine Abreibung, als der Amore vor weiteren Hieben von Cass retten wollte.

- Bayley und Sasha Banks kämpften aus, wer beim SummerSlam auf RAW-Damenchampion Alexa Bliss treffen darf. Ex-Champion Bayley - zuletzt durch einige große Niederlagen zurückgeworfen - konnte ihre Freundin besiegen, nachdem sie sich aus einem Frog Splash befreite und Banks dann aushebeln konnte. Die Kommentatoren stellten fest, dass Bliss nun auf eine andere Bayley treffen würde als die, die sie schon hatte besiegen können.

- Jason Jordan - vergangene Woche als vermeintlich leiblicher Sohn von Kurt Angle enthüllt - feierte sein RAW-Debüt mit einem Sieg über Curt Hawkins. Jordan zeigte sich beim Versuch, Angles Erbe gerecht zu werden (er zog auch wie einst Angle die Träger seines Ringanzugs herunter) aggressiv bis übermotiviert und rang Hawkins mit einer Neckbreaker-Variation nieder.

- In einem Duell der taffen Tag Teams besiegten The Revival Karl Anderson und Luke Gallows, als die Hardy Boyz auftauchten und The Revival den abgelenkten Gegnern die Shatter Machine verpassten. Die Hardys gingen dann auf das Revival los.

- Im Hauptkampf der Show besiegten die früheren Shield-Kollegen Dean Ambrose und Seth Rollins The Miz und seine Miztourage in einem Handicap Match. Am Ende eines umkämpften Fights rettete Rollins Ambrose vor Miz' Skull Crushing Finale und gab ihm die Gelegenheit, selbst mit den Dirty Deeds den Sack zuzumachen. Ambrose verdeutlichte hinterher aber, dass er Rollins seinen einstigen Verrat noch übelnimmt: Er schlug einen brüderlichen Gruß von Rollins aus und ließ ihn allein im Ring zurück.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW:

No Disqualification Match: Elias Samson besiegt Finn Balor

Big Cass besiegt Enzo Amore

Nia Jax besiegt Emma

WWE RAW Women's Title #1 Contendership Match: Bayley besiegt Sasha Banks

Jason Jordan besiegt Curt Hawkins

The Revival (Dash Wilder & Scott Dawson) besiegen Karl Anderson & Luke Gallows

Handicap Match: Dean Ambrose & Seth Rollins besiegen The Miz, Curtis Axel & Bo Dallas