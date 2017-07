Eine Wrestling-Schlacht im Bambuskäfig krönte bei WWE Battleground 2017 die Fehde zwischen Jinder Mahal und Randy Orton - und nahm ein unerwartetes Ende.

Herausforderer Orton schien kurz davor, das Punjabi Prison Match gegen Champion Mahal zu gewinnen, als plötzlich ein alter Bekannter ein überraschendes Comeback feierte.

Der Great Khali, 2,16-Meter-Hüne aus Indien, früherer World Champion und in der Storywelt von WWE der Erfinder des Punjabi Prison Matches kehrte nach fast drei Jahren Abwesenheit zurück - und attackierte Orton (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Khali packte den Herausforderer durch den Käfig und hielt ihn am Hals fest, so dass Mahal ungehindert die Außenstruktur des Käfigs verlassen und das Match gewinnen konnte.

Der indischstämmige Mahal und sein neuer Kampfgefährte feierten den Sieg danach gemeinsam.

Orton hatte zuvor schon wie der sichere Sieger ausgesehen, nachdem er Eingriffe von Mahals Lakaien Samir und Sunil abgewehrt hatte.

Samir flog in der spektakulärsten Aktion des Abends aus mehreren Metern Höhe vom Käfig durch den Kommentatorentisch, mit einer Stuhl-Attacke schaltete Orton zudem Sunil und scheinbar auch Mahal aus - bis Khali für die finale Wendung sorgte.

Die weiteren Highlights:

- Im technisch besten Match des Abends forderten Kofi Kingston und Xavier Woods von The New Day gleich zu Beginn die SmackDown Tag Team Champions Jimmy und Jey Uso heraus. Mit einer Double Powerbomb setzten die Champions Kingston minutenlang außer Gefecht, konnten gegen den auf sich gestellten Woods den Sack aber nicht zumachen. In einer dramatischen Schlussphase befreiten sich beide Teams aus den jeweiligen Spezialmanövern des anderen, ehe Woods und Jimmy nach einem missglückten Doppel-Splash isolieren konnten. Kofi verpasste ihm den Trouble-in-Paradise-Kick, Woods den Elbow Drop vom obersten Seil - The New Day sind die neuen Champions.

- Baron Corbin, der Mr. Money in the Bank, und das japanische Phänomen Shinsuke Nakamura wollten ihre wochenlange Fehde im Ring bereinigen, aber Corbin bog sich dafür die Regeln zu sehr zurecht. Er wurde nach einem Tritt in Nakamuras Familienjuwelen disqualifiziert, verpasste ihm dann noch einen Schlag mit dem Money-in-the-Bank-Koffer und seine Spezialaktion, den End of Days.

- In einem Fünfkampf der Frauen rangen Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalya, Lana und Tamina um ein Titelmatch gegen SmackDown-Damenchampion Naomi beim SummerSlam am 20. August. Tamina und Lana schieden zuerst aus, ehe Natalya erst Becky mit unfair verstärkter Hebelwirkung pinnte und schließlich auch Charlotte mit einem sauberen Einroller in die Knie zwang.

- United States Champion AJ Styles verteidigte seinen Titel gegen Ex-Champion Kevin Owens, der Styles nach rund 15 Minuten mit einem Crossface zur Aufgabe zwingen wollte. Styles aber befreite sich und setzte seinen eigenen Crossface-Griff an - der von Owens aber wiederum geschickt ausgekontert wurde. Er hob Styles in eine Brückenposition und schulterte ihn zum Sieg.

- Superstar John Cena bestritt sein erstes großes Match nach mehreren Monaten Pause, ein Flag Match gegen den Bulgaren Rusev. Das Duell der Kraftpakete dauerte rund 20 Minuten und verlagerte sich oft außerhalb des Rings. Rusev baute dort zwei Tische auf, durch die er Cena schicken wollte - was nach hinten losging. Cena hob Rusev auf dem Podium, auf dem seine US-Flagge aufgehängt war, in die Höhe und schickte ihn mit dem Attitude Adjustment durch die beiden Tische. Cena konnte die US-Fahne dann zum Sieg hissen. Alles spricht dafür, dass er beim SummerSlam der nächste Herausforderer von Champion Mahal sein wird.

Die Ergebnisse von WWE Battleground 2017:

Aiden English besiegt Tye Dillinger (Kickoff-Show)

WWE SmackDown Tag Team Title Match: The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) besiegen The Usos (Jimmy Uso & Jey Uso) (c) - TITELWECHSEL!

Shinsuke Nakamura besiegt Baron Corbin durch Disqualifikation

Elimination Match: Natalya besiegt Becky Lynch, Charlotte Flair, Lana, Tamina

WWE United States Title Match: Kevin Owens besiegt AJ Styles (c) - TITELWECHSEL !!!

Flag Match: John Cena besiegt Rusev

Sami Zayn besiegt Mike Kanellis

WWE World Title Punjabi Prison Match: Jinder Mahal (c) besiegt Randy Orton