Wrestling-Superstar John Cena hat sein erstes, im TV ausgestrahltes Match seit WrestleMania bestritten - wenn auch ein anderes als zunächst angedeutet.

Bei der TV-Show WWE SmackDown Live wollte Cena eine Woche nach seiner Rückkehr den frisch gekürten US Champion AJ Styles herausfordern. Dieser kündigte zu Beginn der Show an, dass auch er die einst von Cena kreierte "Open Challenge" um den Gürtel aussprechen würde.

Cena und Styles wurden jedoch erst von Ex-Champion Kevin Owens unterbrochen, der seinerseits von Styles ein Rückmatch forderte, dann von Rusev, der Cena vor ihrem Flag Match bei Battleground am 23. Juli attackierte. Auch Owens ging dann auf Styles los.

Ergebnis des Doppel-Scharmützels war ein Tag Team Match zwischen Styles und Cena sowie Owens und Rusev. Styles und Cena gewannen es und jubelten hinterher gemeinsam.

Die weiteren Highlights der Show:

- World Champion Jinder Mahal traf in einem Match, in dem es nicht um den Titel ging, auf Tye Dillinger und besiegte ihn klar mit dem Khallas. Anschließend kündigte er an, dass er kommende Woche einen Vorgeschmack auf sein Punjabi Prison Match gegen Randy Orton bei Battleground liefern würden. Er werde den namensgebenden Bambuskäfig zu SmackDown mitbringen.

- Tag Team Champion Jey Uso traf in einem Einzelmatch auf Xavier Woods von The New Day - und verlor es nach einem eingesprungenen Elbow, bei dem Uso im Seil festgeklemmt war.

- Shinsuka Nakamura und Money-in-the-Bank-Gewinner Baron Corbin sollten gegeneinander antreten, stattdessen jedoch attackierte Nakamura Corbin bei dessen Einmarsch - so wie es Corbin bei Money in the Bank mit ihm gemacht hatte. Bei Battleground soll der Kampf nun nachgeholt werden.

- Ring-Schönheit Lana und Kraftpaket Tamina festigten ihre neue, ungleiche Partnerschaft: Lana verhalf Tamina zu einem Sieg in einem Tag Team Match mit Natalya gegen Charlotte Flair und Becky Lynch. Sie lenkte Charlotte ab, die dann von Tamina mit einem Kick überpowert wurde.

- Maria und Mike Kanellis forderten von Sami Zayn eine Entschuldigung dafür, dass er ihnen in den vergangenen zwei Wochen zweimal versehentlich in die Quere gekommen war. Als Zayn das ablehnte, zertrümmerte Mike Kanellis eine mit Rosen gefüllte Vase über Zayns Kopf.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Non Title Match: Jinder Mahal besiegt Tye Dillinger

Xavier Woods besiegt Jey Uso

Baron Corbin vs. Shinsuke Nakamura - No Contest

Natalya & Tamina besiegen Becky Lynch & Charlotte Flair

AJ Styles & John Cena besiegen Kevin Owens & Rusev