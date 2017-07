Am Sonntag bei Battleground war es der Great Khali, nun das: Die Wrestling-Liga WWE hat ihre Fans mit dem nächsten Comeback überrascht.

Bei der TV-Sendung SmackDown Live eröffnete Kevin Owens die Show und prahlte mit dem Wiedergewinn des United States Title über AJ Styles - um dann zunächst von Styles, dann von einem anderen Ex-Champion unterbrochen zu werden: Chris Jericho.

Owens' ehemaliger Verbündeter war vor zwei Monaten selbst von Owens entthront und dann verprügelt und in eine vermeintliche Verletzungspause geschickt worden (in Wahrheit tourte er mit seiner Band Fozzy).

Wie Styles forderte Jericho sein ihm zustehendes Rückmatch ein, Owens verweigerte es ihnen - wurde aber von SmackDown-Chef Shane McMahon überstimmt: Der setzte ein Triple Threat Match als Hauptkampf der Show an (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Überraschendes Ergebnis: AJ Styles holte sich den Gürtel, nachdem Owens Jericho einen Frog Splash verpasste, Styles ihn aber wegschubste und selbst den Pin einstrich. Owens bekam zum Abschluss der Show einen Wutanfall.

Die zweite große Neuigkeit bei SmackDown: Der Grundstein für das zweite Hauptmatch beim SummerSlam wurde gelegt: Superstar John Cena forderte World Champion Jinder Mahal zu einem Titelkampf heraus.

Cena hatte bei Battleground Rusev in einem Flag Match besiegt, Mahal in einem Punjabi Prison Match Randy Orton - mit Hilfe des zurückkehrenden Khali.

Cena bekam allerdings auch nicht direkt seinen Willen: McMahon und sein General Manager Daniel Bryan setzten für kommende Woche ein Match zwischen Cena und Shinsuke Nakamura an, der zuvor seinen Rivalen Baron Corbin besiegt hatte.

Der Gewinner des Matches tritt beim SummerSlam am 20. August in Brooklyn gegen Mahal an.

Die Ergebnisse von WWE SmackDown Live:

Shinsuke Nakamura besiegt Baron Corbin

Becky Lynch & Charlotte Flair besiegen Lana & Tamina

Sami Zayn & Tye Dillinger besiegen Aiden English & Mike Bennett

WWE United States Title Triple Threat Match: AJ Styles besiegt Chris Jericho, Kevin Owens