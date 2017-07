Brock Lesnar gegen Roman Reigns, Brock Lesnar gegen Braun Strowman, Brock Lesnar gegen Samoa Joe: Über all diese potenziellen Hauptmatches der größten Wrestling-Show des Sommers, dem WWE SummerSlam 2017, wurde schon spekuliert.

Heißt es nun, der Einfachheit halber, alle gegen alle?

Das Portal Sportskeeda berichtet, dass Universal Champion Lesnar am 20. August in Brooklyn in einem Vierkampf auf Reigns, Strowman und Joe treffen wird - einem Fatal Four Way, wie es in der WWE-Sprache heißt.

Ein heißer WWE-Vierkampf

Zuletzt war allgemein davon ausgegangen worden, dass Lesnar beim SummerSlam auf Reigns treffen würde, dies berichtete das gewöhnlich am besten informierte Fachportal Wrestling Observer. Für WrestleMania 34 - die wichtigste WWE-Show des Jahres im April 2018 - sei ein Duell zwischen Roman Reigns und John Cena geplant.

Sportskeeda widerspricht dem unter Berufung auf eigene Quellen, Lesnar werde demnach erst bei WrestleMania in einem Einzelmatch auf Reigns treffen.

Was für diese Prognose spricht: Die Seite hat die Ergebnisse der beiden Hauptmatches der jüngsten Show Great Balls of Fire (Lesnar besiegte Joe, Strowman besiegte Reigns) korrekt vorhergesagt, zudem zeigte sich der Observer zuletzt auch nicht mehr überzeugt von einem Reigns-Lesnar-Einzelduell in Brooklyn.

Der Vierkampf wäre tatsächlich ein eleganter Weg, die beiden heißesten WWE-Fehden der vergangenen Wochen sinnvoll miteinander zu verknüpfen - und ein verdienter Lohn für Joe und Strowman, die zwei großen WWE-Aufsteiger der vergangenen Monate.

Für die TV-Show Monday Night RAW kommende Woche hat WWE ein Match zwischen Reigns und Joe angesetzt, der Sieger soll Lesnar herausfordern. Denkbar ist, dass Strowman - nach seinem Sieg über Reigns mit einem blutigen Krankenhauswagen-Crash außer Gefecht gesetzt - schon kommende Woche zurückkehrt und das Match sprengt.

SPORT1 gibt den Überblick über die weitere SummerSlam-Gerüchte.

- Jinder Mahal vs. John Cena

Der indischstämmige World Champion Jinder Mahal wurde nach WrestleMania zum neuen großen Bösewicht der zweiten WWE-TV-Show SmackDown Live aufgebaut. Der kürzlich zurückgekehrte Cena ist als Topstar von SmackDown Live sein logischer nächster Herausforderer.

Mahal trifft vor dem SummerSlam bei Battleground in einem Punjabi Prison Match auf Randy Orton, Cena in einem Flag Match auf Rusev. Es gilt als sicher, dass beide ihre jeweiligen Matches gewinnen und dann den Co-Main-Event des SummerSlam bestreiten.

- Kurt Angle vs. Triple H

Ein baldiges Ring-Comeback Angles gilt als ausgemacht, angeblich soll der (Show-)General Manager von RAW gegen Triple H antreten, der seit WrestleMania nicht mehr im Ring zu sehen war.

Kommende Woche wird eine lang aufgebaute Story um Angle aufgelöst, er will bei RAW eine mysteriöse Person präsentieren, die er "liebt". Es könnte Triple Hs Ehefrau Stephanie McMahon sein, oder auch Dixie Carter, frühere Chefin der Konkurrenzliga TNA (Impact, jetzt: GFW), bei der Angle in den vergangenen 10 Jahren aktiv war.

So oder so: Es wäre eine Steilvorlage für die Story mit dem WWE-Vorstand.

- Weitere Gerüchte:

2,13-Meter-Mann Big Cass dürfte in einem Duell der Riesen auf The Big Show treffen, die Fehde der beiden wurde schon eingeläutet. Bei RAW deutete sich auch ein gemeinsames Programm der früheren Shield-Kollegen Dean Ambrose und Seth Rollins an, die sich gegen The Miz und seine "Miztourage" gegenseitig zu Hilfe kamen.

Ebenfalls im Gespräch: Ein Match zwischen AJ Styles und Shinsuke Nakamura, das eine Neuauflage ihres Abschieds-Krachers bei New Japan Anfang 2016 wäre - WWE könnte es sich aber auch noch aufsparen.

Im RAW-Damentitelmatch sollte laut Observer Champion Alexa Bliss auf Nia Jax treffen, wenngleich es bei Great Balls of Fire eher nach einem Rückmatch gegen Sasha Banks aussah. Bei den SmackDown-Damen trifft Champion Naomi auf die Gewinnerin des Battleground-Matches zwischen Becky Lynch, Charlotte Flair, Natalya, Lana und Tamina.