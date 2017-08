Eine deutsche Wrestling-Liga plant den potenziell längsten Showkampf aller Zeiten - in jedem Fall den längsten der vergangenen drei Jahrzehnte.

Am 5. Oktober steigt in Essen ein auf 120 Minuten angesetztes Match, mit dem die beiden US-Wrestler David Starr und Dave Crist einen neuen Maßstab setzen wollen. Veranstalter des Kampfs ist die größte deutsche Promotion Westside Xtreme Wrestling.

Starr und Crist haben im November 2015 bereits ein 104 Minuten langes Match in den USA bestritten, nun wollen sie es in einem so genannten "Double Iron Man Match" toppen - einem Kampf, bei dem es darum geht, seinen Gegner innerhalb des festgelegten Zeitlimits möglichst oft zu schultern oder zur Aufgabe zu zwingen.

Das Rekordmatch soll bei der Veranstaltung wXw Inner Circle IV steigen © wXw

Aktueller Rekordkampf: eine Insel-Prügelei

Die klassischen Iron Man Matches im Wrestling dauern eine Stunde, und schon diese Kampflänge ist außergewöhnlich - weil sie nicht nur für die Athleten, sondern auch für die Sehgewohnheiten der Zuschauer eine Herausforderung darstellt. Bei WWE gab es zuletzt im Jahr 2004 ein 60-Minuten-Match zwischen Triple H und Chris Benoit (SPORT1 erklärt: So funktioniert die Showkampf-Liga WWE).

Als längstes Wrestling-Einzelmatch überhaupt gilt ein legendär verrücktes Duell aus dem Jahr 1987: Die Promotion New Japan Pro Wrestling veranstaltete damals ein "Island Death Match", bei dem sich die Legenden Antonio Inoki und Masa Saito quer durch eine japanische Insel prügelten.

Masa Saito (l.) und Antonio Inoki kämpften 1987 über zwei Stunden auf der Insel Ganryujima © NJPW

125 Minuten und 42 Sekunden soll dieser Kampf gedauert haben. In Essen könnte das theoretisch auch noch getoppt werden, sollten Starr und Crist in die Verlängerung gehen.

Der Kampf findet in der Wrestling-Akademie von wXw statt, das Ticket-Kontingent ist auf 100 Stück begrenzt.