Im Wrestling-Ring war er eine allseits geschätzte Legende, nun ist er ein Pflegefall.

Der vielfach dekorierte Showkämpfer Yoshihiro Takayama ist, wie nun bekannt wurde, nach einem schweren Ringunfall vom Hals abwärts gelähmt.

Wrestling-Persönlichkeiten weltweit zeigten sich bestürzt über die Nachricht aus Japan, die sich am Sonntag durch einen Bericht der MMA-Seite Middle Easy auch in der westlichen Hemisphäre verbreitete. Auch zahlreiche WWE-Stars äußerten sich bestürzt.

Eine alltägliche Aktion endet böse

Der 50 Jahre alte Takayama erlitt die folgenschwere Verletzung bereits im Mai, als er bei der japanischen Promotion DDT antrat.

In einem Sechs-Mann-Tag-Team-Match misslang dem 1,96-Meter-Mann ein Sunset Flip, eine recht alltägliche Aktion, bei der ein Wrestler mit einem Vorwärtshecht über seinen Gegner springt, um ihn dann an den Beinen herunterzuziehen und in eine Schulterposition zu bringen.

Takayama landete auf dem Kopf - der durch diverse schwerere Verletzungen während Takayamas Ringkarriere auch schon massiv vorgeschädigt war. Takayama ist den Berichten aus Japan zu Folge nun irreparabel versehrt, kann keine Mahlzeiten mehr selbstständig einnehmen, er sei aber in stabilem Zustand und ansprechbar.

In der japanischen Wrestling-Szene würden nun Benefiz-Aktionen für Takayamas Familie geplant, um ihr bei der Finanzierung der hohen Pflegekosten zu helfen.

Legendäre Schlacht als MMA-Kämpfer

Takayama ist in Japan eine der meistdekorierten Stars, er hielt alle drei bedeutenden Schwergewichts-Titel des Landes (IWGP, GHC, Triple Crown).

Zusätzliche Berühmtheit erlangte der frühere Rugby-Spieler durch seine Ausflüge ins MMA-Gewerbe, wo er echte Kämpfe bestritt. Legendär ist vor allem seine Schlacht gegen Don Frye bei PRIDE, bei der Takayama eine enorme Zahl brutaler Schläge einsteckte und durch technischen K.o. verlor.

Folgenschwerer Risiko-Stil

Generell war Takayama als "tough guy" berüchtigt, der auch seine Showkämpfe wie echte Fights wirken ließ, knallhart austeilte und einsteckte.

Sein physischer, kompromissloser Stil blieb nicht ohne Folgen: Takayama war schon vor seinem Unfall im Mai schwer gezeichnet, unter anderem von einem Schlaganfall im Jahr 2004 in Folge eines Kampfes mit Kensuke Sasaki.

Nach zwei Jahren Pause kehrte Takayama 2006 in den Ring zurück und bestritt bis zuletzt zig Kämpfe pro Jahr.