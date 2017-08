Verletzungs-Sorgen um Wrestling-Star Bayley: Der Publikumsliebling droht ihr Match beim WWE SummerSlam zu verpassen.

Auf der offiziellen Homepage der Showkampf-Liga wird vermeldet, dass Bayley sich in ihrem Match gegen Nia Jax bei Monday Night RAW eine Schulterverletzung zugezogen hat und am 20. August womöglich nicht antreten kann.

Bayley soll dort auf RAW-Damenchampion Alexa Bliss treffen.

Bayley in Tränen aufgelöst

Um eine Story-Verletzung - was bei WWE-Meldungen immer möglich ist - scheint es sich nicht zu handeln: In einem Video zur Nachricht zeigt sich Bayley dick bandagiert und in Tränen aufgelöst.

"Sie muss sich im Lauf der Woche weiteren Tests unterziehen, um die Schwere der Verletzung festzustellen und einen Comeback-Zeitplan festzulegen", wird WWE-Mediziner Dr. Chris Amann zitiert.

Eine genauere Diagnose sei aktuell noch nicht möglich, weil Bayleys Schulter-Partie so heftig geschwollen sei.